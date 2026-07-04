Nakon uzbudljive večeri i neočekivanih nominacija, poznata su imena učesnika Elite 9 koji se ove nedelje nalaze u opasnosti od izbacivanja.

Voditeljka Ana Radulović saopštila je zvanične odluke o ovonedeljnim nominacijama.

Prvi takmičar koji je poslat direktno u izolaciju je Anđelo Ranković. Nakon njegovog imenovanja usledio je novi talas pritiska kada su na red došle nominacije od strane "Odabranih".

Ova grupa privilegovanih takmičara donela je odluku da na listu ugroženih stavi čak tri takmičarke. Za opstanak u rijalitiju sa te strane boriće se Stanija Dobrojević, Milena Kačavenda i Sandra Todić.

Kao šlag na tortu uzbudljive večeri, saopšten je i glas publike. Gledaoci su svojim glasovima odlučili da peto mesto na listi nominovanih pripadne Jovani Cvijanović, koja je osvojila najmanje poverenja javnosti u ovom preseku.

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