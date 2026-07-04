Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Obilazak radova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove kod Bezdana na izgradnji deonice brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od Bačkog Brega do Srpske Crnje.

Zajedno sa Vučićem u obilasku su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak, ambasador Azerbejdžana Kamil Kasijev i predstanici kompanije Azvirt.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom "Azvirt" za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana,

Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice.

Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz "Koridora Srbije".

Na predmetnim deonicama brze saobraćajnice planirana je izgradnja 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta. Takođe, planirana je izgradnja i tri površinske kružne raskrsnice.

Na Deonici 1 (GP Bački Breg- Sombor) trenutno se izvode radovi na skidanju humusa, iskopu materijala na lokacijama gde su predviđeni useci, uređenje podtla, radovi na izradi nasipa, kao i radovi na izradi sloja posteljice.

Realizacijom projekta izgradnje predmetne saobraćajnice, saobraćajno-geografski položaj grada Sombora i grada Kikinde, opština Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Novog Bečeja, biće unapređeni u značajnoj meri, što će usloviti njihov brži i efikasniji razvoj.

Područja koja prirodno gravitiraju novoj saobraćajnici su i opštine Apatin, Odžaci, Bačka Palanka, Ada i Nova Crnja.

Izgradnja brze saobraćajnice pozitivno će uticati na međusobnu saobraćajnu povezanost opština i regionalnih centara AP Vojvodine, ali i na bolju povezanost zapadnobačkog i severnobanatskog okruga sa auto-putem E75, a time i sa Novim Sadom, Beogradom i ostalim delovima Srbije.

Izgradnjom ove saobraćajnice ostvariće se kraća veza AP Vojvodine sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg) i Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) što u širem smislu predstavlja i značajnu povezanost čitavog područja u međunarodnom smislu.

Saobraćajnica od velike važnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kruščiću u martu ove godine izjavio je da je izgradnja brze saobraćajnice "Smajli" od velike važnosti.

"Sada sam sreo jednog domaćina, ja sam pokušao da objasnim, da je najvažnija brza saobraćajnica, takozvani 'Smajli'. To je nešto što će da spasi ceo ovaj kraj, ceo okrug. To će dovesti investitore i fabrike, zaposliće decu, omogućiće budućnost. To ćemo ubrzano da radimo i gradimo, da za dve i po ili tri godine kažemo da smo obezbedili sigurnu budućnost za sve", rekao je predsednik.

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