"Poslali smo poruku da smo spremni da se sastanemo sa Putinom tokom G7, jer će biti prisutni i predsednik SAD Donald Tramp, i francuski predsednik Emanuel Makron, dakle Evropljani plus Amerika. To je dobra, mislim čak veoma dobra prilika da se svi zajedno sastanemo", rekao je Zelenski u razgovoru sa novinarima, prenosi Rojters.

Zelenski je izjavio u nedelju da je tokom telefonskog razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom dogovoren nastavak razgovora o mirovnim inicijativama za Ukrajinu tokom samita G7.

On je rekao da je tokom razgovora poželeo Trampu "uspeh, pre svega u njegovim naporima da okonča ruski rat protiv Ukrajine", preneo je ranije Ukrinform.