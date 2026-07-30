Posle niza incidenata u kojima su učestvovali tankeri koji prevoze rusku naftu i gas, na pojedinim Telegram kanalima pojavile su se tvrdnje da Kremlj priprema promene u načinu zaštite trgovačke flote.

Prema tim navodima, planirane mere obuhvataju i demonstrativnije prisustvo države u pomorskom transportu energenata.

Telegram kanal INSIDER BLACK tvrdi da će tankeri koji prevoze rusku naftu i gas ubuduće ploviti pod ruskom državnom zastavom i imati vojnu pratnju. Prema tim navodima, odluka je doneta nakon incidenata sa piratskim otmicama tankera, a ekonomski tranzit trebalo bi da dobije i izraženiju vojnu dimenziju.

Kao navodni povod za takvu odluku navodi se incident u Lamanšu, gde su, prema tvrdnjama istog kanala, britanske specijalne snage uz podršku Francuske zaplenile tanker SMIRTOS, koji je plovio pod zastavom Kameruna.

INSIDER BLACK tvrdi i da je Rusija potom kroz Lamanš namerno uputila više sankcionisanih plovila pod ruskom zastavom, kao i da London, uprkos vazdušnoj pratnji, nije pokušao njihovo presretanje zbog straha od direktnog vojnog sukoba sa Moskvom.

Isti izvor navodi da je u toku intenzivna militarizacija trgovačke flote. Kao primer pominje opremanje trgovačkih brodova teškim mitraljezima i brodskim sistemima za brzu paljbu AK-630M-2 „Duet“, dok se vojna pratnja opisuje kao praksa koja postaje uobičajena.

Drugi Telegram kanal, „Dnevnik obaveštajnog oficira“, iznosi još dalje tvrdnje. Prema njegovim navodima, Kremlj se već duže vreme priprema za mogući pomorski sukob sa Velikom Britanijom, dok ruski Savet bezbednosti razmatra različite odgovore na, kako se navodi, provokacije iz Londona.

Među mogućim odgovorima koje taj kanal pominje nalaze se potapanje britanskih trgovačkih brodova kao odgovor na svaki zaplenjeni ruski tanker, kao i detonacija više podvodnih internet kablova koji povezuju Veliku Britaniju sa ostatkom sveta.

Istovremeno, naglašava se da informacije sa Telegram kanala INSIDER BLACK i „Dnevnik obaveštajnog oficira“ treba posmatrati sa velikim oprezom. U tekstu se navodi da su po sadržaju veoma slični mreži odbeglog oligarha Mihaila Hodorkovskog i da im je karakteristično mešanje činjenica i fikcije.

Kao primer događaja koji su se zaista odigrali navodi se da su ruski ratni brodovi odbili nekoliko pokušaja presretanja tankera koji su prevozili rusku naftu.

Korveta „Soobrazitelenj“ udaljila je nemački patrolni brod „Bajerut“ od tankera „Kira K“, dok je fregata „Admiral Grigorovič“ ispalila upozoravajuće hice prema britanskoj jahti i smanjila rastojanje na 150 metara. Prema tekstu, INSIDER BLACK je te incidente predstavio kao dokaz početka pravog pomorskog rata.

Autor izvornog teksta zaključuje i da tvrdnje „Dnevnika obaveštajnog oficira“ o mogućem napadu na podvodne internet kablove mogu poslužiti kao podloga za nove provokacije protiv Rusije, podsećajući da su zapadne zemlje, a posebno Velika Britanija, više puta optuživale Moskvu da planira oštećenje podvodne internet infrastrukture.