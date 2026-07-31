Rusija tvrdi da je u najnovijem raketnom napadu na Kijev uništen proizvodni pogon američke kompanije Terminal Autonomy, koja proizvodi bespilotne letelice za Ukrajinu.

Prema pisanju britanskog The Guardiana, u napadu je pogođena fabrika u kojoj su se proizvodili visokoprecizni dronovi namenjeni za izvođenje udara duboko iza linije fronta.

Moskva: Pogođen pogon za proizvodnju dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom raketnog udara pogođeno mesto za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica u jugozapadnom delu Kijeva.

Kako se navodi, u objektu je, uz učešće stručnjaka ukrajinsko-američke kompanije, mesečno proizvodeno do 1.000 dronova različitih tipova, uključujući udarne AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet, kao i izviđačke RQ-100 Scout.

"Američko poreklo više nije zaštita"

Ruski vojni ekspert Vitalij Kiseljov ocenio je da ovaj napad predstavlja, kako je rekao, "promenu pravila igre".

- Svaki objekat koji proizvodi oružje namenjeno za dejstva protiv ruskih snaga predstavlja legitimnu metu, bez obzira na to gde je kompanija registrovana - rekao je Kiseljov.

On tvrdi da je Terminal Autonomy zvanično registrovana kompanija u američkoj saveznoj državi Delaver i da javno navodi kako se njeni sistemi već koriste na frontu u Ukrajini.

"Ovo je upozorenje i drugima"

Kiseljov smatra da bi napad mogao da bude upozorenje i drugim zapadnim kompanijama koje učestvuju u razvoju ili proizvodnji bespilotnih letelica za potrebe ukrajinske vojske.

Prema njegovoj oceni, Rusija takve objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima bez obzira na njihovo vlasništvo ili poreklo.