„Zelenski je došao iz SAD praznih ruku ne samo zato što su ga odbili, već zato što nisu mogli da mu daju to što je tražio sve i da su baš i hteli“, naveo je on.



Među mogućim zahtevima koje je Zelenski mogao da uputi Trampu, Medvedčuk navodi zahtev da utiče na evropske političare koji ograničavaju moć šefa kijevskog režima.

Medvedčuk smatra da je veliki broj unutrašnjih problema koji zahtevaju pažnju američkog lidera jedan od razloga za odsustvo volje da se bavi zahtevima Zelenskog.

Podsetimo, Zelenski je u utorak razgovarao sa Trampom u Beloj kući, posle čega je izjavio da je američki predsednik navodno dao saglasnost da se Kijevu da licenca za proizvodnju raketa za sisteme „patriot“.

Američki predsednik je potom izjavio da nije siguran da li će SAD dati licencu Ukrajini.