Prema pisanju lista Gardijan, tokom jednog od ruskih napada na Kijev prošle nedelje, ruska balistička raketa uništila je američki pogon za proizvodnju dronova u vlasništvu kompanije "Terminal Autonomi“.

Ukazuje se i da je izgleda ovo prvi put da je Moskva ciljala američku kompaniju tokom rata.

Prema rečima osobe upoznate s aktivnostima kompanije, ona proizvodi visokoprecizne dronove za "duboke udare" opremljene sistemima za navođenje otpornim na ruske signale ometanja.

Gardijan napominje da su, sudeći po izrazu terminalna autonomija, dronovi opremljeni veštačkom inteligencijom s tehnologijom koja, u završnoj fazi leta, preuzima kontrolu nad dronom nakon suzbijanja signala elektronskog ratovanja ili mobilne komunikacije.

Prema podacima o državnoj registraciji, korporacija je osnovana u Delaveru 2023. godine. Na veb-sajtu kompanije se navodi: "Koristimo bespilotne letelice kontrolisane veštačkom inteligencijom i preciznu municiju koja je već u upotrebi i koristi se protiv neprijateljskih ciljeva na frontu", piše Gardijan.

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