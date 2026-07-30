"Vođa kijevskog režima ne samo da je odavno izgubio svoj pravni status. On je potpuno nesposoban da postigne dogovor i pokušava da u svoje terorističke avanture uvuče što više zemalja i eskalira sukob", istakla je, prenose RIA Novosti.

Ona je ocenila da Moskva smatra posebno zabrinjavajućim to što se, kako je rekla, nastavljaju napadi na civilnu energetsku infrastrukturu u Crnom moru.

"Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se napadi ukrajinskih neonacista na civilnu energetsku infrastrukturu u Crnom moru nastavljaju čak i uprkos oštrim izjavama zemalja koje se u Kijevu nazivaju partnerima", navela je portparolka ruskog MSP-a.

Prema njenim rečima, posledice takve politike sve više pogađaju ekonomske interese Sjedinjenih Američkih Država i Kazahstana.

Ona je dodala da Moskva očekuje da će Vašington reagovati na postupke Kijeva.

"Očekujemo da će američke vlasti, koje imaju uticaj na Kijev, konačno dati adekvatnu ocenu takve licemerne politike i obuzdati ga", zaključila je.