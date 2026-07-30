Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov prvi put je javno govorio o razlozima svoje smene, tvrdeći da je pokušaj reforme sistema vojne nabavke izazvao snažan otpor interesnih grupa.

U intervjuu za Ukrajinsku pravdu rekao je da je još u aprilu upozorio predsednika Volodimira Zelenskog da će protiv njega biti pokrenuta kampanja.

"Rekao sam Zelenskom šta će se dogoditi"

Fedorov tvrdi da je predsedniku Ukrajine unapred rekao da će pojedinci pokušati da ga diskredituju.

- Još u aprilu sam upozorio predsednika da će mu govoriti kako sa mnom nešto nije u redu, da imam političke ambicije, da posedujem kompanije za dronove i da sam poremetio određene procese. Zamolio sam ga da sve to proveri sa mnom, jer sam stao na put interesima mnogih ljudi i kompanija - rekao je Fedorov.

"Reforme su izazvale veliki otpor"

Prema njegovim rečima, pokušaj uvođenja transparentnijeg sistema javnih nabavki u Ministarstvu odbrane izazvao je veliko nezadovoljstvo.

- Počeli smo da menjamo procese, uvodimo javne tendere i restrukturiramo ministarstvo. To je mnogima zasmetalo i usledio je pritisak sa svih strana - izjavio je bivši ministar.

Fedorov nije želeo da navede ko je, kako tvrdi, radio na njegovoj smeni.

Zelenski: Problem je bio sukob vizija

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je kao razlog smene naveo dugotrajan sukob između Fedorova i tadašnjeg vrhovnog komandanta Oleksandra Sirskog.

Fedorov, međutim, tvrdi da nije postojao lični sukob.

- Nije se radilo o ličnom sukobu, već o različitim vizijama vođenja rata - rekao je.

Novi ruski napadi

Njegov intervju objavljen je u trenutku kada je Rusija izvela novi talas vazdušnih udara širom Ukrajine.

Ukrajinske vlasti saopštile su da je tokom noći lansirano više desetina raketa i stotine dronova, dok je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su pogođeni objekti povezani sa proizvodnjom dronova i raketa, kao i brodovi za koje tvrdi da su prevozili vojnu opremu.