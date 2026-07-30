Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je u ruskom raketnom napadu na mesto Radušne, u Dnjepropetrovskoj oblasti, poginulo pet članova porodice Voronjov.

Kako je naveo na društvenoj mreži Iks, u napadu su stradali otac Artem, majka Olena i njihovo troje dece – Mark, Azariah Iljaj i Emilija, dok se ostali članovi porodice i dalje vode kao nestali.

"Od kuće gotovo ništa nije ostalo"

Zelenski je objavio fotografiju porodice i naveo da je projektil potpuno uništio njihov dom.

- Danas su Rusi balističkom raketom uništili običan dom obične porodice u mestu Radušne kod Krivog Roga. Pouzdano znamo da su poginuli roditelji i troje dece. Udar je bio toliko snažan da od kuće gotovo ništa nije ostalo - napisao je Zelenski.

On je dodao da su pod ruševinama pronađeni delovi ljudskih tela i da će identitet žrtava biti potvrđen nakon forenzičkih analiza.

Više od 70 raketa i 280 dronova

Prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija je tokom noći lansirala više od 70 raketa i više od 280 bespilotnih letelica na ciljeve širom zemlje.

Najteži udar, kako tvrde ukrajinski zvaničnici, dogodio se u blizini Krivog Roga, gde je ukupno poginulo osam osoba.

Lokalne vlasti saopštile su da su uništene dve porodične kuće, osam ljudi je povređeno, među njima i 84-godišnja žena, dok je dvoje dece izvučeno živo iz ruševina.

Zelenski ponovo zatražio sisteme Patriot

Ukrajinski predsednik ponovo je pozvao međunarodne partnere da pojačaju vojnu pomoć, ističući da su Ukrajini potrebni dodatni sistemi protivvazdušne odbrane.

- Ovo rusko zlo može da zaustavi samo ceo svet. Kada tražimo rakete za Patriot sisteme, ne govorimo o apstraktnim stvarima, već o zaštiti života ljudi - poručio je Zelenski.

Napad je usledio neposredno nakon njegovog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu, gde je razgovarano o daljoj vojnoj pomoći Ukrajini.