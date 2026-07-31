Sukob u Ukrajini približava se završnoj fazi, ocenjuju pojedini visoki ruski zvaničnici, koji poslednjih dana sve češće iznose slične procene o daljem razvoju događaja.

Istovremeno, naglašavaju da konačan ishod i dalje zavisi od okolnosti koje se ne mogu sa sigurnošću predvideti.

Zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Aleksej Čepa izjavio je da se, prema njegovoj oceni, približavanje završetka sukoba može uočiti na više nivoa.

Kao pokazatelje naveo je dešavanja na frontu, ekonomsku situaciju u Ukrajini, unutrašnjopolitičke prilike u toj zemlji, ali i ukupnu situaciju u Evropi.

„Želim da kažem da se sukob približava kraju. To pre svega vidimo po događajima na frontu, ekonomskim događajima u Ukrajini, unutrašnjopolitičkim događajima u Ukrajini i situaciji u Evropi“, rekao je Čepa, ocenjujući da su znaci približavanja završetka sve izraženiji.

Sličnu procenu ranije je izneo i predsednik Komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Grigorij Karasin. On je rekao da bi Rusija želela da specijalnu vojnu operaciju okonča već ove godine, ali je dodao da je trenutno nemoguće precizno predvideti kako će se razvijati okolnosti povezane sa ukrajinskim sukobom.

Dan ranije predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev izjavio je na omladinskom forumu u Gvardejsku da se Rusija trenutno nalazi u veoma važnoj tački završetka specijalne vojne operacije.

Njegova izjava usledila je u trenutku kada je više ruskih političara gotovo istovremeno govorilo o mogućem završetku neprijateljstava.

U raspravu o izgledima za okončanje sukoba uključio se i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je izjavio da je mir u Ukrajini bliži nego što se obično veruje.

Ta ocena dodatno je podstakla spekulacije o mogućem približavanju rešenja, iako nisu izneti zvanični detalji o eventualnim sporazumima ili uslovima za njihovo postizanje.