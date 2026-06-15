"I dalje očekujemo da će dogovor dvojice predsednika, postignut 15. avgusta prošle godine na Aljasci, u Enkoridžu, biti realizovan. Tim pre što je taj dogovor bio predložen – njegove ključne komponente predložile su Sjedinjene Američke Države i predsednik Tramp, a prihvatio ih je predsednik Putin. To bi bio najvažniji, prvi korak ka okončanju sukoba i omogućio bi početak usaglašavanja brojnih drugih detalja, kojih ima mnogo", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

On je podsetio da je juče održan telefonski razgovor između Putina i Trampa, te da su se predsednici dotakli ove teme.

"Predsednik Tramp je u suštini potvrdio da je zainteresovan da doprinese i da traži pravedno i dugoročno rešenje ukrajinske krize", naglasio je Lavrov.

On je istakao da Moskva sa pažnjom prati koje će konkretne korake preduzeti Sjedinjene Američke Države.

"Ne gajim iluzije da Evropa, u svojoj sadašnjoj konfiguraciji, može učiniti bilo šta korisno. Ne sumnjam da će nastojati da nanesu znatnu štetu naporima da se situacija reši pravedno", rekao je Lavrov novinarima.

Pokušaji iskrivljavanja istorije Velikog otadžbinskog rata i Drugog svetskog rata u Evropi prevazilaze okvire jedne države, rekao je takođe šef ruske diplomatije.

"To je najvažniji problem koji daleko prevazilazi okvire jedne ili druge evropske zemlje", rekao je on novinarima nakon razgovora u Minsku.

On je precizirao da govori o pokušajima ne samo brisanja sećanja na heroje i pobednike, već i o pokušajima da se zamene uloge pobednika i poraženih.

"Ministar spoljnih poslova (Nemačke Johan) Vadeful najavio je da će nemačka vojska pojačati razmenu iskustava sa oružanim snagama Ukrajine. To jest, sa novim nacistima. Nemačkoj nedostaju nacistički simboli i ponašanje koje sada demonstrira ukrajinska vojska i takozvani nacionalistički bataljoni", dodao je.