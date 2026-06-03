On je podsetio na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije u kojem se navodi da će odgovori na ukrajinske napade biti sistemski, preneo je TASS.

"Zapravo, oni to već jesu", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o tome kako Rusija planira da odgovori na ukrajinski napad na Sankt Peterburg uoči Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​tom gradu.

Ukrajina je napala tokom noći najveći ruski naftni terminal na Baltičkom moru, u Sankt Peterburgu, kao i vojni pogon u ruskoj Tambovskoj oblasti, preneli su ruski mediji.

Prema pisanju lokalnih novina "Bumaga", eksplozije su se čule u Admiraltejskom, Vasileostrovskom, Primorskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga. Sankt Peterburg je rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina.

U Kirovskom okrugu, napad je izazvao požar na Peterburškom naftnom terminalu, najvećem ruskom kompleksu za pretovar nafte na Baltiku, preneo je "Moskva tudej". Ima kapacitet protoka od 12,5 miliona tona godišnje i uključuje 21 rezervoar za skladištenje naftnih derivata.

Grad Mičurinsk u ruskoj Tambovskoj oblasti takođe je napadnut tokom protekle noći, kada su oštećeni stambena zgrada, biblioteka i umetnička škola, kao i pomoćne zgrade industrijskog preduzeća.

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