"Predsednik SAD se poziva na neidentifikovane i nepotkrepljene informacije američkih obaveštajnih službi", rekao je Peskov na brifingu, prenosi agencija RIA Novosti.

On je podsetio da su sve istrage koje su američke vlasti sprovele zaključile da "Rusija ni na koji način nije uticala na izbore u Sjedinjenim Američkim Državama".

Peskov je podvukao da zvanični rezultati tih istraga potvrđuju da nije bilo dokaza o umešanosti Rusije u američki izborni proces.

Bela kuća objavila je ranije danas dokumenta, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, koja se odnose na moguće mešanje Kine u američke izbore, ranjivosti izbornog sistema, navode o biračima koji nisu državljani SAD i ranije procene američkih obaveštajnih službi o stranim uticajima.

Bela kuća ističe da pomenuta dokumenta ukazuju na bezbednosne slabosti američkog izbornog sistema pred predstojeće izbore za Kongres, dok istovremeno tvrdi da cilj objavljivanja nije ponovno osporavanje rezultata ranijih izbora, već unapređenje zaštite izbornog procesa.

Istovremeno, zvaničnici administracije tvrde da pojedine informacije godinama nisu bile dostupne najvišim američkim zvaničnicima, preneo je CNN.

Prema dokumentima, američke obaveštajne službe navodno su još ranije procenile da Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja poseduju kapacitete za pristup pojedinim izbornim bazama podataka, poput centralizovanih registara birača i biračkih spiskova.

Kako navodi portal "Just Security" procena obaveštajne zajednice iz 2017. godine zaključila je da je Rusija sprovela kampanju uticaja tokom predsedničkih izbora 2016. godine, ali nije utvrdila da su ruske aktivnosti promenile broj glasova.

Kasniji dvostranački izveštaj Senatskog obaveštajnog odbora utvrdio je obimne ruske aktivnosti usmerene na izbornu infrastrukturu, ali nije pronašao dokaze da su glasovi menjani ili da su glasačke mašine bile manipulisane.

Sličan zaključak donet je i u obaveštajnoj proceni iz 2021. godine koja se odnosila na izbore 2020. godine.

U tom dokumentu navodi se da nije bilo dokaza da je bilo koji strani akter pokušao da promeni registraciju birača, glasanje, brojanje glasova ili objavljivanje rezultata.

Prema toj proceni, Rusija je pokušavala da naruši ugled bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena i podrži Trampa, prenosi Tanjug.

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