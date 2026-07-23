Prema navodima ruskih i ukrajinskih izvora, napadnuta je rafinerija NS Oil u Voronješkoj oblasti, gde je nakon udara izbio požar. Istovremeno, eksplozije su prijavljene i u Uljanovskoj oblasti, kao i u republici Baškortostan, gde su ukrajinski dronovi gađali energetsku infrastrukturu.

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Posebnu pažnju privukao je napad na logistički centar kompanije Wildberries, jednog od najvećih ruskih internet trgovaca. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dim i vatru iznad skladišta, dok zvanične informacije o obimu štete još nisu saopštene.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj ukrajinskih bespilotnih letelica, ali nije komentarisalo navode o pogođenim objektima. Lokalne vlasti tvrde da se procenjuje materijalna šteta i da za sada nema informacija o većem broju žrtava.

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Ukrajina poslednjih meseci intenzivira napade na rusku energetsku i logističku infrastrukturu, nastojeći da oslabi lance snabdevanja i kapacitete koji podržavaju ruske vojne operacije. Na meti su sve češće rafinerije, skladišta goriva, železnička čvorišta i logistički centri stotinama, pa i više od hiljadu kilometara od linije fronta.