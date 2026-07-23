Prema navodima ruskih i ukrajinskih izvora, napadnuta je rafinerija NS Oil u Voronješkoj oblasti, gde je nakon udara izbio požar. Istovremeno, eksplozije su prijavljene i u Uljanovskoj oblasti, kao i u republici Baškortostan, gde su ukrajinski dronovi gađali energetsku infrastrukturu.

Posebnu pažnju privukao je napad na logistički centar kompanije Wildberries, jednog od najvećih ruskih internet trgovaca. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dim i vatru iznad skladišta, dok zvanične informacije o obimu štete još nisu saopštene.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj ukrajinskih bespilotnih letelica, ali nije komentarisalo navode o pogođenim objektima. Lokalne vlasti tvrde da se procenjuje materijalna šteta i da za sada nema informacija o većem broju žrtava.

Ukrajina poslednjih meseci intenzivira napade na rusku energetsku i logističku infrastrukturu, nastojeći da oslabi lance snabdevanja i kapacitete koji podržavaju ruske vojne operacije. Na meti su sve češće rafinerije, skladišta goriva, železnička čvorišta i logistički centri stotinama, pa i više od hiljadu kilometara od linije fronta.