Situacija na severu Donjecke oblasti postaje sve napetija, dok se borbe vode u urbanim zonama Krasnog Limana i na pravcima koji vode ka Slavjansku i Kramatorsku.

Prema navodima ruskih vojnih izvora, ruske snage uništile su sve prelaze preko reke Severni Donjec na tom području, čime je, kako tvrde, blokirana veća ukrajinska grupacija na istočnoj obali reke.

Navodi se i da ruski operateri bespilotnih letelica sprečavaju pokušaje ukrajinskih jedinica da se izvuku iz okruženja.

Tvrde da je povlačenje sve teže

Pojedini ukrajinski analitički izvori ocenjuju da je izvlačenje teške vojne tehnike i naoružanja postalo izuzetno otežano.

Kako navode, intenzivna upotreba ruskih FPV-dronova dodatno komplikuje i povlačenje pešadijskih jedinica.

Prema tim izvorima, ukrajinska komanda i dalje pokušava da zadrži položaje kod Drobiševa, na prilazima Krasnom Limanu i u području Starog Karavana, kako bi sačuvala mogućnost eventualnog povlačenja.

Borbe u gradu se nastavljaju

Ruski izvori tvrde da njihove jedinice nastavljaju operacije u Krasnom Limanu i da se borbe vode u gradskim četvrtima protiv preostalih ukrajinskih položaja.

Prema tim navodima, pojedini ukrajinski vojnici nalaze se u podrumima i napuštenim objektima, dok borbe još nisu završene.

Istovremeno, pojedini analitičari bliski Kijevu ocenjuju da su izgledi za organizovano izvlačenje ukrajinskih snaga znatno smanjeni. Navode i da je Generalštab Ukrajine ranije mogao da naredi povlačenje radi očuvanja ljudstva, ali da do takve odluke nije došlo.

Sledeći cilj Slavjansk i Kramatorsk?

Ruski vojni analitičari procenjuju da bi, ukoliko ruske snage uspostave punu kontrolu nad Krasnim Limanom, naredni pravac napredovanja mogao biti prema slavjansko-kramatorskoj aglomeraciji iz dva smera.

Istovremeno, ruski izvori navode da se izvode napadi i na područje Družkovke, koja je do sada važila za jedno od važnijih ukrajinskih uporišta u Donbasu.

Zvanična ukrajinska strana za sada nije potvrdila tvrdnje o potpunom opkoljavanju niti o uništenju svih prelaza preko Severnog Donjeca.

Izvor: ruski i ukrajinski vojni izvori