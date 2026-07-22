Ukrajinske Snage bespilotnih sistema tvrde da su izvele novu seriju udara na energetsku infrastrukturu na Krimu i drugim teritorijama pod ruskom kontrolom u okviru operacije pod nazivom "Isključenje Krima".

Prema navodima ukrajinske agencije Ukrinform, komandant Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat po nadimku "Mađar", objavio je da je tokom 21. i 22. jula pogođeno ukupno 13 energetskih objekata.

- Trinaest energetskih objekata na Krimu i drugim privremeno okupiranim teritorijama uspešno je gađano 21. i 22. jula - naveo je Brovdi.

Tvrde da je pogođeno 117 ciljeva za manje od mesec dana

Prema njegovim tvrdnjama, od početka jula ukrajinske snage izvele su napade na ukupno 117 objekata energetske infrastrukture.

Među metama su se, kako navodi ukrajinska strana, našle brojne trafostanice na Krimu, uključujući objekte u Alušti, Jalti, Alupki, Gaspri, Masandri i drugim mestima, ali i energetska postrojenja u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Zelenski potvrdio nove udare

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su izvedeni i napadi na logistička čvorišta u ruskim regionima Krasnodar i Stavropolj, kao i na tanker i četiri teretna broda za koje tvrdi da pripadaju ruskoj takozvanoj "floti u senci" u Crnom i Azovskom moru.

Telegram: Delovi Krima ostali bez struje

Prema objavama na Telegram kanalima, nakon napada na dve trafostanice u Masandri i Jalti došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom u pojedinim delovima Krima.

Istovremeno, prijavljeni su i napadi na teritoriji Rusije. Prema dostupnim informacijama, u Krasnodaru su pogođeni skladište kompanije Wildberries, parking za kamione i nekoliko stambenih objekata.

Navode ukrajinske strane i informacije sa društvenih mreža nije bilo moguće nezavisno potvrditi, dok se ruske vlasti ovim povodom nisu zvanično oglasile.

Izvor: Ukrinform