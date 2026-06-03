"Srbija će tada izneti svoj stav. Hoće li biti (ministar pravde) Nenad Vujić ili neko drugi, videćemo, ali Srbija će svoj stav da iznese na tom zasedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda i nešto oštrija", rekao je Darko Mladić u izjavi za Srnu.

On je naveo da se sa ocem čuo ranije danas i da je general vrlo slab, jako teško govori i suštinski nema neke promene u odnosu na ranije stanje.

Darko Mladić je naveo da će naredne nedelje generala posetiti supruga, koja je i sama ovih dana imala zdravstvenih problema.

Mladić je ponovio da je u medicinskoj dokumentaciji koju su porodica i odbrana dobili iz Haga konačno i tamošnji neurolog napisao pošten izveštaj i stanje kakvo jeste, ali da ne veruje da će to imati ikakav uticaj na stav sadašnjeg rukovodstva Mehanizma.

Na pitanje da li bi odbrana i porodica taj izveštaj mogli poslati kao dopunski Komitetima UN, Mladić je rekao da se može pridodati, ali da nema potrebe.

"Suštinski to je ono što smo mi već priložili. Tehnički, mogli bismo, ali u praksi bi nam to dodatno vreme potrošilo, što nam sada nije u interesu", zaključio je Darko Mladić.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.