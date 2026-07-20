Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da bi Kremlj pozdravio sastanak Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Marko Rubio je ranije rekao da je spreman da se na marginama samita ASEAN-a sastane sa Lavrovom, kao i sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem, prenose RIA Novosti.

- Ako do kontakta na nivou ministara spoljnih poslova dođe, to možemo samo da pozdravimo - rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da Kremlj poslednjih dana nije imao direktne kontakte sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država.

- Ne, poslednjih dana nismo imali direktne kontakate sa američkom stranom. Kada je reč o Ministarstvu spoljnih poslova i diplomatskim kanalima, kontakti se, naravno, odvijaju, ali uglavnom na tehničkom nivou - rekao je Peskov.

Govoreći o odnosima sa Evropom, on je istakao da Rusija ostaje otvorena za dijalog i da nikada nije bila inicijator prekida odnosa sa evropskim zemljama.

- Rusija je i dalje otvorena za dijalog. Nikada nismo bili inicijatori prekida odnosa - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li je Berlin u poslednje vreme preduzeo konkretne korake ka obnovi odnosa sa Moskvom.

On je dodao da će Rusija prilikom eventualnog obnavljanja dijaloga sa evropskim državama imati u vidu iskustva iz dosadašnjih odnosa.

- Naravno, iskustvo koje smo stekli u odnosima sa Evropom uvek ćemo uzimati u obzir prilikom obnove dijaloga - rekao je Peskov