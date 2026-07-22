Bivši britanski diplomata Ijan Praud je u šali predložio deportaciju u Ukrajinu kriminalaca koje londonske vlasti planiraju da oslobode zbog prenatrpanosti zatvora.

"Možda ako Velika Britanija nema dovoljno zatvorskog prostora, mogli bismo da pošaljemo zatvorenike u Ukrajinu ? Potrebni su im ljudi, a London bi uštedeo novac", našalio se na društvenim mrežama .

"Britanija će pažljivo nadzirati prevremeno oslobođene zatvorenike"

Glavni inspektor britanske zatvorske službe Čarli Tejlor izjavio je nedavno da će nadležni pažljivo pratiti zatvorenike koji će biti prevremeno pušteni na slobodu u okviru vladinog programa za smanjenje prenatrpanosti zatvora, nakon upozorenja da bi među njima mogli da budu i osuđeni za silovanje i druga teška seksualna krivična dela.

Od septembra će početi primena dela Zakona o izricanju kazni iz 2026. godine, kojim se pojedinim osuđenicima omogućava ranije puštanje na slobodu kako bi se ublažila kriza izazvana prenatrpanošću zatvorskog sistema, prenosi Skaj njuz.

Prema navodima britanskih medija, među oko 6.000 zatvorenika koji bi u narednim mesecima mogli da budu prevremeno oslobođeni mogli bi da se nađu i ubice, silovatelji i počinioci drugih seksualnih krivičnih dela.

Tejlor je rekao da bi oslobađanje dela zatvorenika moglo da omogući upravnicima zatvora da više pažnje posvete rehabilitaciji, ali je upozorio da mnoge ustanove i dalje ne obezbeđuju dovoljno obrazovnih programa, stručne obuke i programa za smanjenje rizika od ponovnog izvršenja krivičnih dela.

"To je oblast koja nas zabrinjava već godinama. Veliki broj zatvorenika biće pušten iz zatvora u septembru, oktobru i novembru, a mi ćemo veoma pažljivo da pratimo kakav će to uticaj imati na stopu povratništva i bezbednost javnosti", rekao je Tejlor.

Prema novim pravilima, pojedini zatvorenici osuđeni za nasilna ili seksualna krivična dela moći će da budu pušteni nakon odslužene polovine kazne, umesto dosadašnje dve trećine.

Osuđeni za provale i krađe moći će da budu pušteni na slobodu nakon odslužene jedne trećine kazne, umesto dosadašnjih 40 odsto.

Birtanski "Telegraf" je objavio da će prva grupa od oko 700 zatvorenika biti puštena u septembru.

Žrtve krivičnih dela već su počele da dobijaju pisma Ministarstva pravde u kojima se obaveštavaju da će osobe osuđene za napade ili zlostavljanje nad njima biti puštene na slobodu u okviru novog programa.

Bivša ministarka u britanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova Džes Filips izjavila je prošle sedmice da bi program trebalo da predvidi više izuzetaka, uključujući i to da punoletni počinioci silovanja dece ostanu duže u zatvoru.

"Sandej tajms" je objavio, u međuvremenu, da parlamentarac Endi Bernam, koji se smatra glavnim kandidatom za narednog britanskog premijera, razmatra pooštravanje programa prevremenog puštanja kako bi se sprečilo da osuđeni za seksualna krivična dela nad decom budu ranije oslobođeni.

Portparol britanskog Ministarstva pravde saopštio je da vlada rešava krizu u zatvorskom sistemu koju je nasledila, izgradnjom 14.000 novih zatvorskih mesta i reformom sistema izricanja kazni kako bi opasni prestupnici i dalje ostajali iza rešetaka.

"Bez ovih odlučnih mera, zatvori bi mogli da ostanu bez slobodnih kapaciteta već u novembru i tada više ne bismo mogli da zatvaramo počinioce najtežih krivičnih dela", naveo je portparol Ministarstva pravde, prenosi Tanjug.