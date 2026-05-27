Bivši savetnik kancelarije predsednika Ukrajine Aleksej Arestovič upozorio je na ozbiljan scenario koji bi mogao da pogodi ukrajinsku prestonicu, navodeći da postoji velika verovatnoća da bi ruski udari mogli da budu usmereni na ključnu infrastrukturu bez koje milionski grad ne može normalno da funkcioniše.

Govoreći u obraćanju na TikToku, Arestovič je rekao da bi Kijev mogao da se suoči sa ogromnim problemima ukoliko dođe do udara na kanalizacioni sistem, preradu vode i druge vitalne objekte.

– Postoji veoma velika verovatnoća da će pokušati da učine Kijev nepogodnim za život – upozorio je Arestovič.

Kako prenosi ukrajinsko izdanje „Strana“, bivši savetnik smatra da bi posledice po svakodnevni život građana bile ogromne ukoliko bi ključni sistemi prestali da funkcionišu.

Posebno je pomenuo Bortničku stanicu aeracije, koja ima važnu ulogu u radu kanalizacionog sistema ukrajinske prestonice.

Prema njegovim rečima, potpuno uništenje vodosnabdevanja nije jednostavno jer se Kijev nalazi na reci i raspolaže sa više izvora vode, ali upozorava da je kanalizacioni sistem mnogo ranjivija tačka.

– Sistem prerade otpadnih voda i kanalizacije predstavlja veoma osetljivo mesto za grad sa višemilionskim stanovništvom – rekao je Arestovič.

On tvrdi da bi ozbiljan poremećaj rada takvih postrojenja tokom letnjih meseci mogao da izazove sanitarni i zdravstveni haos velikih razmera.

Upravo zbog toga smatra da upozorenja koja poslednjih dana dolaze iz Moskve ne bi trebalo olako shvatati.

Arestovič je naglasio da procenjuje veoma visoku verovatnoću pokušaja da se Kijev dovede u stanje u kojem bi normalan život bio gotovo nemoguć.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo spoljnih poslova izdalo je upozorenje stanovnicima Kijeva i zaposlenima stranih ambasada da se ne približavaju administrativnim, vojnim i objektima vojne industrije Ukrajine.

U saopštenju se navodi da bi ruske snage mogle da nastave sistematske udare u narednom periodu, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućeg razvoja situacije u ukrajinskoj prestonici.

Poslednjih dana sve češće se govori o mogućnosti novih masovnih udara na Kijev, dok se istovremeno povećava strah da bi meta mogli postati objekti od ključnog značaja za funkcionisanje grada.