Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, rekao je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

On je na konferenciji za novinare na Prvom međunarodnom forumu o bezbednosti u Moskvi istakao da Rusija ima sve što joj je potrebno za takav napad, prenosi TASS.

Odgovarajući na pitanje da li bi odbijanje evropskih ambasadora da napuste Kijev moglo uticati na odlučnost ruskog plana, on je Rekao da je Moskva upozorila koliko snažan može da bude takav udar i da je to i pokazala.

"Ovo se može dogoditi u svakom trenutku. I kada odlučimo da odgovor mora biti silom o kojoj smo više puta govorili, odgovorićemo na teroristički akt koji je odneo živote naših mladih ljudi", naveo je Šojgu.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u ponedeljak da će ruska vojska pokrenuti sistematske udare "na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta", nakon napada ukrajinske vojske na univerzitetski objekat i studentski dom Luganskog pedagoškog univerziteta u mestu Starobeljsko u kojem je ubijeno više od 20 i ranjeno više od 40 ljudi.

Rusko ministarstvo je pozvalo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.