Mladić koji je noćas pao sa 15 metara visine na Kalemegdanu u Beogradu zadobio je teške povrede glave.
Nesreća se dogodila pred zoru, a kako se saznaje, muškarac je bio u alkoholisanom stanju.
- Hitnu pomoć pozvali su njegovi prijatelji koji su bili na mesta nesreće - kaže izvor i dodaje:
- Mladić je prilikom pada zadobio teže povrede glave i prevezen je u dežurnu ustanovu.
Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti ovog pada.
- Policija je obaveštena i utvrđuje se kako je došlo do pada - dodaje izvor.
