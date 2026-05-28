Kijevski režim je ponovo pokazao svoju terorističku suštinu, nanevši varvarski udar na koledž u Starobeljsku, rekao je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja.

„Surovost s kojom se kijevski režim obračunao sa decom može se uporediti sa onim što su radili nacisti“, rekao je on.

Ma kako Kijev pokušavao da se opravda za napad na Starobeljsk, radi se o stravičnom terorističkom napadu, dodao je on.

Govoreći o odgovoru Rusije na napad u LNR, Nebenzja je rekao da udari na civilne objekte nikad nisu bili planirani i nisu izvođeni.

Na rukama Zapada krv dece iz Starobeljska

Nebenzja je rekao i da je niz evropskih država odlučio da ne registruje tragediju u LNR.

„Rusiju ne čudi reakcija Zapada na tragediju, to su zemlje koje godinama snabdevaju Kijev oružje i novcem“, rekao je on.

Na rukama zapadnih država je krv dece Starobeljska, dodao je ruski diplomata.

(Sputnjik)