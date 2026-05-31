Džejmi Oliver koji je 27. maja proslavio 50. rođendan, poslednjih godina prošao je kroz impresivnu transformaciju i uspeo da smrša čak 13 kilograma.

Poznati televizijski kuvar privukao je pažnju javnosti nakon što je u relativno kratkom roku značajno smršao, a sada je otkrio i kako mu je to pošlo za rukom.

Povrće na tanjiru

Džejmi priznaje da nije pribegavao strogim dijetama niti gladovanju. Umesto toga, napravio je nekoliko jednostavnih, ali važnih promena u svakodnevnim navikama.

„Smanjio sam unos mesa, povećao količinu povrća, više sam spavao i više se kretao“, rekao je u intervjuu.

Osim što je jeo manje mesa, fokusirao se na kvalitetniju i hranljiviju ishranu. Kada je počeo da bira zdravije namirnice i priprema uravnoteženije obroke, rezultati su brzo postali vidljivi.

„Izgubio sam 12 kilograma veoma brzo, ali ne zato što sam manje jeo. Naprotiv, jeo sam više nego ranije“, objasnio je.

Njegova najveća tajna bila je jednostavna – umesto velikih porcija mesa, na tanjir je stavljao mnogo više povrća.

Grickalica koju preporučuje svima

Džejmi je otkrio i koju namirnicu najčešće bira između obroka kako bi održao telesnu težinu i sačuvao zdravlje – orašaste plodove.

„Oni mogu da prepolove rizik od srčanog udara. Dajte ih i svojoj deci“, poručio je.

Prema preporukama britanske zdravstvene službe NHS, orašasti plodovi su bogati vlaknima i predstavljaju zdrav međuobrok, ali sadrže i dosta masti, pa ih treba jesti umereno.

Stručnjaci preporučuju malu šaku neslanih orašastih plodova dnevno, odnosno oko 30 grama, kao deo uravnotežene ishrane. Najbolji izbor su neslani i neprženi plodovi, bez dodatog šećera ili mednih preliva.

Namirnica koja pravi razliku

Jedna namirnica posebno ga je iznenadila tokom procesa mršavljenja – morska trava.

„Mislio sam da je morska trava neka hipi hrana za avanturiste, ali su je naši preci redovno jeli. Prepuna je joda i verovatno najhranljivije povrće na svetu“, objasnio je.

Promenio život zbog zdravlja

Poznati kuvar kaže da je odluku o promeni doneo kada je postao svestan koliko je zanemarivao sopstveno zdravlje.

„Shvatio sam da nisam dovoljno brinuo o sebi. Vratio sam se učenju i počeo ozbiljno da proučavam ishranu. Putovao sam u delove sveta gde ljudi žive najduže i proučavao njihove životne navike. To putovanje bilo je neverovatno iskustvo“, ispričao je jednom prilikom.

U međuvremenu se suočio i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Već četiri godine vodi borbu sa leđima nakon što je zadobio tri diskus hernije.

„Četiri godine živim sa tri diskus hernije. Moram da naučim da upravljam tim problemom jer moj posao ne dozvoljava da prestanem da radim. Bilo je nedelja kada sam mogao da stojim svega 40 sekundi odjednom“, priznao je u intervjuu za The Times 2024. godine.

Pored promene ishrane, smanjio je i unos alkohola, a posebnu pažnju posvetio je kvalitetnijem snu.

„Prosečan Britanac pije alkohol. Ne govorim nikome šta treba da radi, ali ja sada uglavnom pijem samo vikendom. Važno je da budete svesni svojih navika i da donosite promišljene odluke“, rekao je Džejmi, prenosi Mirror.