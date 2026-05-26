Ukrajinska vojska je identifikovala 500 potencijalnih meta u Belorusiji, izjavio je Robert "Mađar" Brovdi, komandant ukrajinskih bespilotnih sistema, komentarišući pretnje iz Belorusije



Takođe je pozvao beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka da se "ne stane Ukrajini u grlo".



"Minskom gaulajteru Lukašesku: pas koji laje ne ujeda. Ptica grabljivica je drugačija. Prvih 500 meta je već identifikovano. Besplatan i veoma praktičan savet: ne stajte Ukrajini u grlo".

Brovdi je takođe odgovorio na pretnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je dan ranije rekao da Rusija planira "sistematske udare na mete u Kijevu".

Brovdi je istakao da je 9 od 13 ruskih rafinerija nafte prestalo sa radom nakon napada ukrajinskih dronova.

Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je da su vežbe jedinica o borbenom raspoređivanju nuklearnog oružja počele u zemlji 18. maja.

One su sprovedene u koordinaciji sa ruskim vojnim snagama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je naložio Ministarstvu spoljnih poslova da pripremi dodatne mere diplomatskog pritiska usmerene na Belorusiju, koje bi Rusija mogla da iskoristi kao platformu za proširenje rata.

