Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Rusi lansirali više od 2.300 jurišnih dronova, skoro 1.560 vođenih avio-bombi i 108 raketa različitih tipova protiv ukrajinskog naroda, samo u toku ove sedmice.

"Tokom ove nedelje, Rusi su lansirali više od 2.300 jurišnih dronova, skoro 1.560 vođenih avio-bombi i 108 raketa različitih tipova protiv našeg naroda. Svi ovi udari bili su usmereni jednostavno na običnu civilnu infrastrukturu tj. stambene zgrade i energetske objekte", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, svakodnevno se radi na tome da se obezbedi veća zaštita od "ruskog terora".

"Juče smo dobili novi lanser IRIS-T. Zahvaljujemo Nemačkoj na njenom stalnom doprinosu zaštiti ljudi. Hiljade i hiljade života su spasene zahvaljujući tako snažnoj podršci. Ali, potrebne su nam i rakete za sisteme protivvazdušne odbrane kako bismo imali dovoljne kapacitete da odbijemo ruske napade", dodao je on.

Kako je naveo, ove nedelje su postignuti značajni aranžmani sa Švedskom, novi paket podrške, uključujući i jačanje ukrajinske avijacije borbenim avionima Gripen.

"Što se tiče inicijative PURL (Lista prioritetnih zahteva Ukrajine), ove godine postoje novi doprinosi i podrška ovoj inicijativi mora se nastaviti. Računamo i na Sjedinjene Države i na evropske partnere", istakao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine ocenio je da je upravo protivbalistička odbrana jedan od ključnih prioriteta za Ukrajinu.

"Snažna protivvazdušna odbrana može da pruži veću zaštitu našem narodu i liši Rusiju njene poslednje preostale prednosti. Zahvaljujem svim partnerima koji pomažu, koji su spremni da efikasno odgovore na pokušaje Moskve da proširi i eskalira svoj rat. Veoma je važno da se to jasno shvati: rat kao izbor imaće posledice", zaključio je Zelenski.