„Molim stanovnike Krima da ne prave zalihe goriva i da svoja vozila toče kao i obično“, izjavio je Sergej Aksjonov, šef republike kojeg je postavila Rusija, javlja The New Voice of Ukraine.

Ministarstvo goriva i energetike Krima objavilo je spisak benzinskih pumpi na kojima je gorivo bilo dostupno zaključno sa 29. majem. Na listi se nalazi 148 pumpi širom poluostrva, a na većini njih različite vrste goriva mogu se kupiti samo u ograničenim količinama.

Mihail Razvožajev, ruski guverner postavljen u regionu, izjavio je da su do petka ujutru sve vrste benzina nestale sa pumpi, dok su zalihe dizela bile ograničene. Dodao je da bi prodaja goriva trebalo da bude nastavljena u subotu.

Kriza sa snabdevanjem gorivom na Krimu počela je nakon ukrajinskih napada dronovima, koji su ograničili saobraćaj preko takozvanog kopnenog koridora prema poluostrvu, prenosi nezavisni ruski medij Agentstvo. Ruta kroz teritorije koje je Rusija zauzela 2022. godine predstavljala je jedan od glavnih pravaca za dopremanje goriva na Krim.





Prvi humanoidni roboti testirani na bojnom polju

Američka kompanija Foundation Future Industries, koja se dovodi u vezu sa porodicom predsednika SAD Donalda Trampa, prvi put je testirala humanoidne robote u zoni borbenih dejstava u Ukrajini.



Prema navodima televizije CNBC, osnovni zadatak ovih robota nije bio učešće u borbenim aktivnostima, već dopremanje municije do položaja na prvoj liniji.

Reč je o modelima Phantom MK-1, koje je kompanija poslala u okviru pilot-demonstracije na terenu. Kako navodi CNBC pozivajući se na generalnog direktora kompanije Šanketa Pateka, upravo je isporuka municije bila njihova glavna funkcija tokom testiranja.

Ovaj događaj privukao je pažnju jer predstavlja prvi poznati slučaj upotrebe humanoidnih robota u realnim uslovima borbene zone. Iako tehnologija izaziva veliko interesovanje, dosadašnji rezultati pokazali su da postoje ozbiljna ograničenja koja sprečavaju širu primenu.



Model Phantom MK-1 može da nosi teret do 20 kilograma, što značajno ograničava količinu opreme ili municije koju može da transportuje. Dodatni problem predstavlja činjenica da konstrukcija robota nije zaštićena od vode, što može otežati rad u zahtevnim vremenskim uslovima.