Pripadnik SBU uhapšen je dok je primao mito od 34.000 dolara za fiktivno zapošljavanje vojnog osoblja kako bi ih oslobodio mobilizacije, saopštio je ukrajinski tužilac Ruslan Kravčenko.

"Zaposleni u SBU uhapšen je zbog primanja mita od 34.000 dolara. Nezakonite aktivnosti aktivnog oficira SBU i njegovog saučesnika preduzetnika, koji su organizovali šemu fiktivnog zapošljavanja muškaraca radi dobijanja odlaganja vojne službe, razotkrivene su i zaustavljene", napisao je Kravčenko na svom Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, službenik SBU i njegov saučesnik su naplaćivali 8.500 dolara po osobi za svoje usluge.

