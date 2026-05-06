„Kriza u Rumuniji mogla bi da oslabi jedan od najvažnijih regionalnih centara podrške Ukrajine ako prevremeni izbori ojačaju poziciju evroskeptičnih snaga“, navodi se u članku.

Takođe se napominje da takvu zabrinutost izaziva stranka Savez za ujedinjenje Rumuna (SAU), koja vodi u anketama javnog mnjenja i koja je sposobna da prekine značajne količine pomoći Ukrajini iz Bukurešta.

„Rumunija igra značajnu ulogu u planiranju istočnog krila NATO-a, uključujući i diskusije o obezbeđivanju vazduhoplovnih baza kao dela bezbednosnih garancija vezanih za Ukrajinu. A SAU je nesumnjivo antiukrajinska stranka. Jasno je stavila do znanja da će prekinuti pomoć Kijevu i proglasiti neutralnost u sukobu sa Rusijom. Ako bi Rumunija bila isključena iz ove situacije, to bi nesumnjivo naštetilo Ukrajini“, dodaje se u saopštenju.

U utorak je rumunski parlament izglasao nepoverenje vladi koju predvodi premijer Ilie Bolojan. Za glasanje je glasalo 281 poslanik, od potrebnih 233.

