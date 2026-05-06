Stanovnici okupiranog grada Oleški na jugu Ukrajine već mesecima pokušavaju da prežive bez redovnih zaliha hrane, lekova i osnovnih uslova za život, dok jedini izlaz iz grada vodi preko minirane rute koju meštani nazivaju „Put smrti“.

Grad, koji se nalazi na samoj liniji fronta, praktično je odsečen od ostatka teritorije, a ljudi svakodnevno žive pod pretnjom granatiranja, mina i dronova.

„Ljudi daju sve od sebe da prežive“

Stanovnica Oleškija Ljudmila ispričala je za BBC da su mnogi zarobljeni u gradu jer je jedina ruta za bekstvo prepuna mina.

– Put je miniran. Zato smo zapeli ovde. Ljudi daju sve od sebe da prežive – rekla je ona sa krova kuće oštećene u požaru.

Prema njenim rečima, grad mesecima nema stabilno snabdevanje hranom i lekovima, a stanovnici su bili primorani da tragaju za hranom po napuštenim kućama svojih komšija.

Testenina i konzervirana hrana postali su glavna hrana za oko dve hiljade preostalih stanovnika.

„Cesta smrti“ puna izgorelih automobila

Meštani tvrde da svaki pokušaj bekstva predstavlja kockanje sa životom.

Volodimir, muškarac koji je uspeo da pobegne iz grada tokom jedne evakuacije, opisao je jezive scene na putu.

– Ceo put pun je izgorelih automobila. Neki su izgoreli dok su ljudi još bili unutra – rekao je za BBC.

On tvrdi da su se svi tokom evakuacije molili da vozilo ne naiđe na minu.

Prema svedočenjima stanovnika, dodatni problem predstavljaju dronovi i stalno granatiranje, zbog čega mnogi više ne mogu psihološki da izdrže život u gradu.

Grad između dve vojske

Oleški se nalazi na levoj obali Dnjepra i pod ruskom je kontrolom od početka velike ruske ofanzive.

Sa druge strane reke nalaze se ukrajinske snage, nedaleko od Hersona, koji je Ukrajina ponovo zauzela krajem 2022. godine.

Stanovnici tvrde da se grad nalazi u unakrsnoj vatri i da je gotovo nemoguće normalno funkcionisati.

Humanitarna kriza i optužbe za „ciljani terorizam“

Ukrajinski poverenik za ljudska prava Dmitro Lubinec upozorio je na ozbiljnu humanitarnu krizu i zatražio od ruskih vlasti otvaranje humanitarnog koridora za bezbednu evakuaciju civila.

On je optužio Rusiju za „ciljani terorizam“ nad civilnim stanovništvom.

Istovremeno, stanovnici govore o telima koja danima ostaju nepokupljena na ulicama i o stalnom strahu koji vlada među ljudima.

„Šta bude, biće“

Jedna stanovnica opisala je i prizor starice koja je nastavila da hoda dok je iznad nje lebdeo dron.

– Pogledala je gore, odmahnula rukom kao da kaže: „Šta bude, biće“, i nastavila dalje – ispričala je Hanna.

Uprkos opasnosti, mnogi stariji stanovnici i dalje odbijaju da napuste svoje domove, iako grad svakodnevno tone sve dublje u ratni haos.