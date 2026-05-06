"Bez obzira na to da li činim papu srećnim ili ne, Iran ne može da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp u Beloj kući, odgovarajući na pitanja novinara o nedavnom sukobu sa papom Lavom XIV, prenosi Njujork post.

On je naveo da bi to bila poruka koju bi državni sekretar Marko Rubio trebalo da prenese tokom predstojećih razgovora sa poglavarom Rimokatoličke crkve.

"Izgleda da je neko rekao da bi Iran mogao da ima nuklearno oružje, ali ja tvrdim da ne može. U suprotnom, ceo svet bi bio talac, i to nećemo dozvoliti", istakao je Tramp.

Američki predsednik ponovio je stav da je sprečavanje iranskog nuklearnog naoružanja ključni prioritet američke politike.

Papa Lav XIV poručio je danas da je dužnost crkve da jasno osudi svako zlo i proglasi mir i da se zauzme za siromašne, eksploatisane i žrtve ratova.

Govoreći na opštoj audijenciji na Trgu Svetog Petra u Rimu, papa je istakao da Crkva, kao "hodočasnički narod Božji", ima zadatak da tumači istorijske događaje kroz Jevanđelje i da nedvosmisleno odbaci sve oblike nasilja, prenela je Ansa.

Izjava pape usledila je nakon kritika koje mu je uputio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je osporio njegov stav o ratu i optužio ga da je "slab" i da ugrožava bezbednost, posebno u kontekstu Irana i nuklearnog pitanja, prenosi Tanjug.

