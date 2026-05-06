Rusko Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je notu diplomatskim predstavništvima u kojoj poziva na evakuaciju iz Kijeva u slučaju provokacija na Dan pobede 9. maja.

U zvaničnom saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova se navodi: "Dana 4. maja 2026. godine, Ministarstvo odbrane... izdalo je zvanično saopštenje u vezi sa pretnjama kijevskog režima da će napasti Moskvu na Dan pobede u Velikom otadžbinskom ratu. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova poziva vlasti vaše zemlje/rukovodstvo vaše organizacije da ovu izjavu shvate sa najvećom odgovornošću i obezbede blagovremenu evakuaciju diplomatskog i drugog osoblja misija, kao i građana, iz grada Kijeva zbog neizbežnosti odmazdnog udara Oružanih snaga na Kijev, uključujući i na centre donošenja odluka".

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova naglašava da Rusija ne deluje sa pozicije agresije, već sa pozicije neizbežnog odgovora.

Kako prenosi ruska agencija RIA Novositi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u ponedeljak izjavio da bi ukrajinski dronovi mogli da ulete u Moskvu tokom parade i da je ovu pretnju je izneo na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Jerevanu.

Rusko Ministarstvo odbrane je obećalo da će ruske trupe preduzeti sve neophodne mere bezbednosti tokom proslave, u suprotnom će pokrenuti masovni odmazdni raketni udar na centar Kijeva, dodaje ruska agencija.

