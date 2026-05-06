Borbe u Donbasu ulaze u možda najvažniju fazu od početka sukoba, dok se fokus sve jasnije prebacuje na kontrolu strateške urbane linije Liman — Slavjansk — Kramatorsk — Družkovka — Konstantinovka, koja bi mogla da odluči dalji tok rata.

Ovaj pojas godinama važi za jednu od najutvrđenijih odbrambenih zona u regionu, a prema brojnim procenama sistematski je pripreman još od 2014. godine uz pomoć zapadnih vojnih stručnjaka.

Ruske snage pojačavaju pritisak

Prema informacijama sa terena, ruske jedinice ostvaruju napredovanje na više pravaca.

Navodi se da su ruske snage ušle u Konstantinovku, da kontrolišu više od polovine Limana i da vode intenzivne borbe za Raj-Aleksandrovku.

Posebnu pažnju izaziva informacija da su se pojedine jedinice približile Piskunovki, koja se nalazi svega petnaestak kilometara od Slavjanska, jednog od ključnih centara ukrajinske odbrane u Donbasu.

Sve to ukazuje na pojačan pritisak na liniju koja predstavlja srce ukrajinskog odbrambenog sistema u regionu.

Severski Donjec kao velika prepreka

Ipak, dalji prodor nije jednostavan.

Jedan od najvećih izazova za nastavak operacija predstavlja reka Severski Donjec, čiji prelazak u savremenim uslovima nosi ozbiljne rizike.

Masovna upotreba dronova i bespilotnih letelica dodatno komplikuje manevre, logistiku i prebacivanje tehnike na terenu.

Analitičari upozoravaju da upravo kontrola mostova i prelaza preko reke može igrati ključnu ulogu u narednim fazama sukoba.

Front ostaje nestabilan

Sa ukrajinske strane stižu informacije o promenama linije kontakta i pokušajima stabilizacije fronta.

Ukrajinski izvori navode pomeranja u oblasti Reznikovke, dok se takozvana „siva zona“ širi ka Raj-Aleksandrovki, što pokazuje koliko je situacija promenljiva i nestabilna.

Istovremeno se vode borbe na prilazima Raj-Aleksandrovki, dok obe strane pokušavaju da naruše logističke tokove protivnika.

Posebno važnim smatra se prekid komunikacije između Družkovke i Konstantinovke, jer bi to moglo ozbiljno da oslabi održivost ukrajinske odbrane u ovom sektoru.

Kijev razmatra slanje stotina hiljada vojnika

Situacija je očigledno izazvala ozbiljnu zabrinutost i u ukrajinskom vojnom vrhu.

Prema dostupnim informacijama, glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski razmatra mogućnost angažovanja između 200.000 i 300.000 dodatnih vojnika radi jačanja odbrane Slavjanska i Kramatorska.

Takav potez pokazuje koliko Kijev ovaj deo fronta smatra ključnim za dalji tok rata.

Donbas ostaje glavno žarište rata

Sve ukazuje na to da se sukob približava odlučujućoj fazi upravo na prostoru Donbasa.

Kontrola urbanog pojasa Slavjansk — Kramatorsk mogla bi značajno promeniti odnos snaga na celom istočnom frontu i uticati na dalji razvoj rata.

Zbog toga događaje u ovom regionu pažljivo prate i vojni i politički centri širom sveta.