Ruska vojska izvela je u protekla 24 sata snažan koordinisani napad na objekte ukrajinske vojne industrije i energetske infrastrukture, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Prema njihovim tvrdnjama, reč je o odgovoru na prethodne ukrajinske napade na ciljeve na teritoriji Rusije, dok Moskva navodi da su svi planirani ciljevi uspešno pogođeni.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, napad je izveden kombinacijom visokopreciznog dalekometnog naoružanja lansiranog sa kopna i iz vazduha, uz upotrebu udarnih bespilotnih letelica. U saopštenju se ističe da su mete bile objekti vojno-industrijskog kompleksa, kao i infrastruktura gorivno-energetskog sektora koja, prema navodima Moskve, ima ključnu ulogu u podršci ukrajinskim oružanim snagama.

Šta je pogođeno i zašto je napad izveden

Prema zvaničnom saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, napad je usmeren na logističke i proizvodne kapacitete povezane sa funkcionisanjem ukrajinske vojske. Uključeni su objekti koji se koriste za proizvodnju vojne opreme, skladištenje goriva i energetsku podršku operacijama na frontu.

Moskva tvrdi da je ovaj udar direktan odgovor na, kako navode, napade Kijeva na civilne ciljeve unutar Rusije. Ovakva retorika poslednjih meseci postaje sve češća, pri čemu se intenziviranje napada na infrastrukturu predstavlja kao deo šire vojne strategije.

Važno je napomenuti da ove tvrdnje dolaze iz ruskih zvaničnih izvora i da ih u ovom trenutku nije moguće nezavisno potvrditi iz drugih izvora.

Prijavljeni gubici i stanje na frontu

Rusko Ministarstvo odbrane takođe navodi da su ukrajinske snage pretrpele značajne gubitke na više pravaca fronta. Prema tim podacima, grupa snaga „Centar“ nanela je gubitke od više od 315 vojnika, dok su ostale operativne grupe takođe prijavile stotine pogođenih pripadnika ukrajinskih snaga.

U saopštenju se navodi da su:

snage „Sever“ eliminisale više od 200 vojnika

grupa „Istok“ do 290

grupa „Zapad“ više od 190

grupa „Jug“ više od 165

grupa „Dnjepar“ više od 50 pripadnika

Pored toga, ruska protivvazdušna odbrana, prema njihovim tvrdnjama, oborila je šest dalekometnih krstarećih raketa i čak 601 bespilotnu letelicu.

Šta to znači

Ovakvi napadi ukazuju na nastavak strategije usmerene na slabljenje infrastrukture koja podržava vojne operacije, ali i na dalju eskalaciju sukoba. Intenzivna upotreba raketa i dronova pokazuje da se rat sve više vodi kombinacijom tehnologije i udara na ključne resurse.

U širem kontekstu, ovi događaji dodatno komplikuju situaciju na terenu i povećavaju pritisak na energetski sistem i logistiku, što može imati dugoročne posledice po stabilnost regiona.

U narednom periodu očekuje se nastavak ovakvih udara sa obe strane, dok diplomatsko rešenje i dalje ostaje neizvesno.