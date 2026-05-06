Kako prenosi Ukrinform, on je naveo da je reč o objektu udaljenom više od 90 kilometara od linije fronta, koji je označen kao "vredna meta".

Prema njegovim rečima, operacija je izvedena u utorak u saradnji 9. bataljona i specijalnih jedinica ukrajinske službe bezbednosti Služba bezbednosti Ukrajine, uz koordinaciju novoformiranog centra za dubinska dejstva bespilotnih sistema.

Brovdi je naveo da je izvedeno 15 udara dronovima sa borbenim glavama od oko 100 kilograma, pri čemu su pogođene zgrade kompleksa za obuku i privremeni smeštaj ukupne površine više hiljada kvadratnih metara.

U objektu su se, prema ukrajinskim navodima, nalazili instruktori, oficiri i operateri artiljerije i bespilotnih letelica koji su bili na obuci, kao i do 30 vozila u trenutku napada.