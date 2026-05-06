Izvori, uključujući i zvaničnika Bele kuće, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, odbili su da detaljnije otkriju dnevni red potencijalnog sastanka.

Portparolka Umerova Dijana Davitijan odbila je da komentariše.

Kijev se nadao da će Vitkof postiti Ukrajinu zajedno sa drugim izaslanikom Džaredom Kušnerom, ali to je pod znakom pitanja.

U nedavnom intervjuu za Blumberg, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su obojica pozvani, ali da još nisu potvrdili posetu.

Prošle nedelje istraživački portal "Ukrajinska pravda" objavio je snimke razgovora u kojima učestvuju neki od saradnika Zelenskog, za koje tvrdi da su ih napravile državne agencije za borbu protiv korupcije. Među onima koji se čuju na snimcima je i Umerov.

Nakon istrage, ukrajinski poslanici su pozvali Umerova u parlament na ispitivanje. Međutim, Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu saopštio je da on nije u mogućnosti da prisustvuje zbog poslovnog putovanja u inostranstvo, objavila je Ukrajinska pravda.

Pres služba Umerova je saopštila da autentičnost snimaka koje je objavila Pravda treba da provere nadležni organi.

Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine su zastali, a Moskva želi da Ukrajina povuče svoje trupe iz Donjecke oblasti, dok Kijev insistira da neće ustupiti teritoriju pod svojom kontrolom, navodi američka agencija.

Ruski predsednik Vladimir Putin nije pokazao znake odustajanja od teritorijalnih zahteva za delove istočne Donjecke oblasti Ukrajine koje Moskva nije uspela da osvoji na bojnom polju u ratu koji je sada u petoj godini, ocenjuje Blumberg.

Višestruke runde ranijih pregovora o okončanju rata donele su izvestan napredak u mnogim oblastima, ali status regiona, zajedno sa jasnim detaljima o bilo kakvim bezbednosnim garancijama koje bi Ukrajina dobila od svojih saveznika, ostaju glavne tačke prepreka za dalji napredak pregovora.