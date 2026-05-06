Tramp je izjavio da sukob ima veoma dobre šanse da se završi, dok se SAD približavaju sporazumu koji od Irana zahteva da pošalje obogaćeni uranijum Americi i obustavi delove svog nuklearnog programa.

"Iranski obogaćeni uranijum biće isporučeni Sjedinjenim Američkim Državama kao deo bilo kojeg sporazuma. Ako se Iran složi sa nama, gotovo je, a ako se ne slože, bombardovaćemo ih", poručio je Tramp, a prenosi Pi-Bi-Es njuz.

Zaključio je da bi sporazum mogao biti postignut pre njegove posete Kini sledeće sedmice.

Međutim, deluje da dogovor nije tako blizu kao što američki lider tvrdi.

"Uranijum ni pod kojim uslovima neće biti prebačen bilo gde", saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

U međuvremenu, mediji prenose da Izrael nije obavešten o mogućem sporazumu između SAD i Irana i sprema se za nove borbe.

"Izrael nema saznanja da je američki predsednik Donald Tramp potencijalno blizu sporazuma sa Iranom koji bi okončao rat i otvorio put za deblokiranje pomorskog puta kroz Ormuski moreuz. Umesto toga, Izrael se sprema za eskalaciju borbi", izjavio je neimenovani izraelski izvor za Rojters.

Tokom dana, načelnik generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je da IDF ima "listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi".

"Saradnja sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država i koordinacija se nastavljaju u svakom trenutku i mi pratimo situaciju", rekao je Zamir tokom posete južnom Libanu, preneo je "Tajms of Izrael".