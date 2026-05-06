Moskva može da odgovori na pokušaje evropskih zemalja da nametnu koncept „mira kroz snagu“ samo konceptom „bezbednosti Rusije kroz iskonski strah Evrope“, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Žele da nam nametnu koncept ‘mira kroz snagu’. Zato možemo odgovoriti samo sa ‘bezbednošću Rusije kroz iskonski strah Evrope’“, napisao je Medvedev u autorskom tekstu objavljenom na mreži RT.

Prema njegovim rečima, veliko krvoproliće može biti sprečeno samo ako Nemačka i „ujedinjena Evropa“ shvate posledice eventualnog sukoba sa Rusijom.

Medvedev je ocenio i da Nemačka nikada nije prošla pravu denacifikaciju nakon Drugog svetskog rata.

„Arhivski materijali ruske Spoljne obaveštajne službe pokazuju da su zapadne sile, umesto sprovođenja denacifikacije, izabrale da opravdaju nacističke ratne zločince“, naveo je on.

Dodao je da se proces denacifikacije, osim zabrane pojedinih profašističkih organizacija i uklanjanja simbola, pretvorio u „praznu farsu“.

Prema njegovim rečima, zapadne sile su nakon rata, iz strateških razloga, štitile deo bivših nacističkih struktura i vodećih ljudi nemačke ratne industrije.

Medvedev je i ranije više puta oštro kritikovao politiku Zapada prema Rusiji, posebno nakon početka sukoba u Ukrajini.

