Ruske snage bezbednosti optužile su ukrajinski 419. odvojeni bataljon bespilotnih sistema „Varta“ da izvodi napade na civilne ciljeve u Kurskoj oblasti i da se time otvoreno hvali.

Kako prenosi RIA Novosti, reč je o jedinici koja deluje na Sumskom pravcu i koja, prema tvrdnjama ruskih izvora, koristi bespilotne letelice za napade na infrastrukturu i civilno stanovništvo sa ciljem izazivanja panike i demoralisanja građana Rusije.

Rusija tvrdi da su mete civili i infrastruktura

Sagovornik RIA Novosti iz ruskih bezbednosnih struktura naveo je da pripadnici bataljona „Varta“ ne kriju svoje aktivnosti.

– Nacionalisti se bez oklevanja hvale da, uz odobrenje komande, udaraju na civilno stanovništvo i infrastrukturu Kurskog regiona kako bi demoralisali Ruse – rekao je sagovornik agencije.

Prema tim tvrdnjama, glavna svrha takvih napada nije samo materijalna šteta, već stvaranje straha i psihološkog pritiska na stanovništvo.

Dronovi kao novo oružje rata

Rat u Ukrajini poslednjih godina potpuno je promenio način vođenja sukoba, a bespilotne letelice postale su jedno od ključnih sredstava na frontu.

I ruska i ukrajinska strana sve češće koriste dronove za izviđanje, napade na vojne ciljeve, logistiku, ali i duboke udare iza linije fronta.

Upravo zbog toga pogranične oblasti Rusije, poput Kurske i Belgorodske oblasti, poslednjih meseci sve češće postaju meta napada dronovima.

Informacije nije moguće nezavisno potvrditi

Tvrdnje koje dolaze iz Moskve nije moguće nezavisno proveriti, dok ukrajinska strana za sada nije zvanično komentarisala navode o bataljonu „Varta“.

Rat informacionim i propagandnim porukama nastavlja se paralelno sa sukobima na frontu, dok obe strane optužuju jedna drugu za napade na civilnu infrastrukturu.

Tenzije rastu na pograničnim pravcima

Borbe i napadi na pograničnim pravcima dodatno povećavaju napetost između Rusije i Ukrajine u trenutku kada se front na istoku zemlje nalazi u jednoj od najintenzivnijih faza poslednjih meseci.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak udara dronovima na teritoriji Rusije mogao dovesti do novih eskalacija i dodatnog pooštravanja sukoba.