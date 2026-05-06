Načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da je Kijev spreman da produži primirje ako ono bude uzajamno. Broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao je na 12.

UŽIVO

"Rusija nije odgovorila na predlog o prekidu vatre, delovaćemo recipročno"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina na dalju eskalaciju reagovati "recipročno". Zelenski je naveo da su, umesto odgovora na inicijativu za primirje, usledili novi ruski napadi na više ukrajinskih regiona, uključujući Donjecku, Harkovsku, Dnjepropetrovsku, Sumsu, Černigovsku, Zaporošku i Hersonsku oblast. Istakao je da je Ukrajina ponudila jasan plan za prekid vatre i diplomatiju, ali da Moskva nastavlja vojne aktivnosti. Prema njegovim rečima, Kijev će dalje poteze donositi u skladu sa razvojem situacije. Zelenski je dodao da aktuelna dešavanja utiču i na bezbednosnu situaciju u Rusiji, uključujući organizaciju planiranih vojnih događaja, te poručio da Ukrajina ostaje spremna za mirno rešenje, ali i odlučan odgovor na eskalaciju.

Šok procena: Rusija ubrzava proizvodnju; Kinžala sve manje?

Ukrjainska vojna obaveštajna služba (GUR) procenjuje da Rusija raspolaže velikim zalihama raketa i povećava proizvodnju, dok ukrajinska PVO navodno više ne može da obara balističke projektile.

Ukrajinske snage dronovima pogodile ruski centar za obuku u Lugansku

Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine pogodile su ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u mestu Hrustaljni u Luganskoj oblasti, saopštio je danas komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi. Kako prenosi Ukrinform, on je naveo da je reč o objektu udaljenom više od 90 kilometara od linije fronta, koji je označen kao "vredna meta". Prema njegovim rečima, operacija je izvedena u utorak u saradnji 9. bataljona i specijalnih jedinica ukrajinske službe bezbednosti Služba bezbednosti Ukrajine, uz koordinaciju novoformiranog centra za dubinska dejstva bespilotnih sistema. Brovdi je naveo da je izvedeno 15 udara dronovima sa borbenim glavama od oko 100 kilograma, pri čemu su pogođene zgrade kompleksa za obuku i privremeni smeštaj ukupne površine više hiljada kvadratnih metara. U objektu su se, prema ukrajinskim navodima, nalazili instruktori, oficiri i operateri artiljerije i bespilotnih letelica koji su bili na obuci, kao i do 30 vozila u trenutku napada.

Brisel upozoren

Izjava bivšeg poslanika Bundestaga o potrebi da se Kalinjingradska oblast liši raketnog oružja kako bi EU mogla da povrati geopolitičku superiornost u basenu Baltičkog mora mogla bi da "sahrani EU" u slučaju stvarne agresije, rekao je ruski zvaničnik.

Rusi napali Odesu

Zelenski upozorava: "Moskva pljačka okupirane teritorije"

Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Oleh Ivaščenko tvrdi da Rusija planira eksploataciju resursa i zaplenu žita na okupiranim teritorijama, tvrdi Zelenski na platformi Iks. Dodaje da sankcije sve više pogađaju rusku ekonomiju, dok Moskva pojačava PVO oko glavnog grada, što, prema njegovim rečima, pokazuje da ne računa na skoro primirje.

Zamka za Putina



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je "postavio zamku" ruskom kolegi Vladimiru Putinu tako što je pomerio primirje na raniji datum.

Rusi pogodili vrtić u Sumiju

Snimljena su dva drona kako pogode zgradu vrtića u centralnom delu grada Sumi, objavio je na Telegramu vršilac dužnosti gradonačelnika Artem Kobzar. "Snimljeno je kako dve bespilotne letelice udaraju u zgradu vrtića u centralnom delu grada. Sve nadležne službe rade na licu mesta", rekao je Kobzar. Informacije o žrtvama i obimu štete se trenutno razjašnjavaju.

Broj povređenih u Zaporožju porastao na 43

Broj žrtava ruskog udara na Zaporožje, u kojem je poginulo 12 ljudi, povećan je na 43, saopštio je šef OVA Ivan Fedorov. Rusi su juče napali nekoliko preduzeća u Zaporožju raketnim sistemima.

Rusi ispalili tri rakete i više od sto dronova

Tokom noći, Harkov, Zaporožje i Krivoj Rog su bili pod ruskim granatiranjem. Rusi su Ukrajinu napali s dve balističke rakete "iskander-M" iz Rostovske oblasti, jednom vođenom vazdušnom raketom H-31 iz vazdušnog prostora Kurske oblasti, kao i sa 108 jurišnih bespilotnih letelica "šahed", "gerbera" i "italmas" i simulatora dronova "parodija" iz različitih pravaca, izvestilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Protivvazdušna odbrana je oborila ili potisnula 89 neprijateljskih bespilotnih letelica.

Udar na Harkov, ima poginulih

Tri osobe su povređene u napadima ruskih dronova, saopštilo je Regionalno tužilaštvo. Navodi se da su ruske snage napad izvršile dronovima FPV.

Četvoro poginulo u Dnjepru Ruska vojska je udarila na Dnjepar noćas, četiri osobe su poginule, a 16 je ranjeno, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Usled udara, skladišta preduzeća su se zapalila. Regionalno tužilaštvo navodi da su rusi koristili balističko oružje.

Raste broj žrtava u ruskom napadu na Zaporožje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Vašington prodaje zemljama NATO-a.

Službe za vanrednu situaciju Ukrajine saopštile su da je broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao na 12.

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pokazala "krajnji cinizam" tražeći prekid vatre, a potom pokrenula nove raketne udare i napade dronovima na Ukrajinu.

Povodom odluke o prekidu vatre tokom obeležavanja Dana pobede nad nacizmom, načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da su tri drona, koja su letela ka prestonici, uništena.

