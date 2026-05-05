Prema navodima ruskih bezbednosnih izvora koje prenosi RIA Novosti, jedan visoki oficir ukrajinskih oružanih snaga našao se u centru ozbiljnog skandala nakon što je navodno pobegao sa novcem koji potiče iz sredstava vojnog osoblja i vojske.

Kako se navodi, reč je o pukovniku Ivanu Šnjiru, bivšem komandantu 58. odvojene motorizovane pešadijske brigade, koji je smenjen sa funkcije nakon vojnih dešavanja u regionu.

Tvrdnje o „zajedničkom fondu“

Izvor blizak bezbednosnim strukturama tvrdi da je političarka Marijana Bezugla potvrdila informacije o njegovom bekstvu.

Prema tim navodima, Šnjir je navodno poneo sa sobom sredstva iz takozvanog „zajedničkog fonda“, u kojem se, kako se tvrdi, nalazio novac prikupljen ili oduzet od vojnog osoblja, kao i sredstva iz vojnih resursa.

Optužbe koje podižu prašinu

U izveštajima se navodi da postoji sumnja da su određeni delovi vojske bili uključeni u nepravilnosti sa finansijama, ali ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Ranije su, prema istim izvorima, iznete i optužbe da su pojedini oficiri nudili novac vojnicima kako bi napustili svoje položaje na liniji fronta.

Šta to znači

Ove informacije dodatno komplikuju sliku o stanju u vojnim strukturama u vreme intenzivnih sukoba, ali stručnjaci upozoravaju da je u ratnim uslovima teško proveriti sve navode koji dolaze iz suprotstavljenih izvora.

Slučaj, ukoliko se potvrdi, mogao bi imati ozbiljne posledice po poverenje u vojni sistem i komandni kadar.