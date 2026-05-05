Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad na vojne ciljeve duboko na teritoriji Rusije, koristeći rakete dugog dometa poznate kao „Flamingo“. Prema njegovim rečima, operacija pod nazivom „Duboki udar“ pogodila je industrijski objekat u Čeboksarima, udaljen više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

Zelenski je objavio i video snimke napada, navodeći da je reč o preciznoj operaciji usmerenoj na infrastrukturu koja, kako tvrdi, ima ključnu ulogu u ruskim vojnim kapacitetima.

Meta napada i njen značaj

Prema izjavama ukrajinskog predsednika, pogođeni objekat je fabrika poznata kao VNIIR-Progres, koja proizvodi opremu za automatizaciju, navigacione sisteme i komponente koje koriste različiti rodovi ruske vojske – od mornarice i avijacije do oklopnih jedinica.

Portal Defense Express navodi da je objekat bio dodatno zaštićen metalnim konstrukcijama kako bi se smanjila ranjivost na napade dronovima, ali da te mere nisu bile dovoljne da spreče udar.

Ipak, obim štete još uvek nije nezavisno potvrđen, što ostavlja otvorena pitanja o stvarnom efektu operacije.

O kakvom oružju je reč

U fokusu pažnje našle su se rakete „Flamingo“, za koje se tvrdi da imaju domet i do 3.000 kilometara. Prema dostupnim podacima, reč je o sistemu razvijenom za napade na ciljeve visoke vrednosti, poput vojno-industrijskih postrojenja i energetske infrastrukture.

Navodi se da ove rakete mogu da nose bojevu glavu težine preko jedne tone i da dostižu brzine do 900 kilometara na sat. Njihova upotreba omogućava napade daleko iza linije fronta, što predstavlja značajnu promenu u dinamici sukoba.

Šta to znači i šta dalje

Zelenski je napad opisao kao odgovor na ruske vojne akcije, naglašavajući da će Ukrajina nastaviti da koristi svoje kapacitete dugog dometa protiv ciljeva koje smatra legitimnim vojnim objektima.

Ovakvi potezi ukazuju na širenje dometa sukoba i povećanje sposobnosti da se gađaju ciljevi duboko na teritoriji protivnika. To može dodatno podići tenzije i uticati na dalji tok rata.

U narednom periodu, ključna pitanja biće koliko ovakve operacije mogu promeniti ravnotežu na terenu i kakav odgovor mogu izazvati, dok se sukob sve više razvija u pravcu dugometnih i visokopreciznih udara.