"Primirje koje je uvela Ukrajina pokazuje iskrenu želju za mirom sa naše strane, nevezano za datume radi nametanja ideoloških dogmi, već radi očuvanja ljudskih života i obnavljanja bezbednosti. Ako prekid vatre koji je proglasio predsednik (Ukrajine) bude uzajaman, mi ćemo ga produžiti. To će nam dati makar i malu nadu u uspostavljanje trajnog mira", naveo je Budanov na kaanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

On je istakao da je predsednik Ukrajine ovim potezom pokazao svetu svoju posvećenost miru.

"Sledeći korak je na Rusiji. Da li je Moskva spremna da dokaže da ljudski život za nju zaista ima bilo kakvu vrednost? Pažljivo pratimo svaki potez neprijatelja i spremni smo na svaki razvoj situacije", dodao je on.

Kako je ranije saopšteno, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev nije dobio zvanične signale iz Moskve o prekidu borbi, uprkos izjavama na društvenim mrežama.

Uprkos tome, Ukrajina uvodi režim primirja od 6. maja i poziva Rusiju da pređe sa retorike na konkretne poteze, navodi agencija.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.