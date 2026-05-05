Gustavo Petro upozorava da mnogi od njih ginu u sukobu koji nema direktne veze sa interesima njihove zemlje.

Petro: Ne želimo da izvozimo smrt

Kolumbijski predsednik oglasio se putem društvene mreže Iks, gde je ukazao na veliki broj svojih državljana uključenih u borbe u Ukrajini.

U Ukrajini se nalazi 7.000 kolumbijskih muškaraca, vojno obučenih, koji se bore u stranom ratu i ginu bez razloga. Ne želimo da izvozimo smrt - poručio je Petro.

On je naglasio da Kolumbija ne želi da bude izvor plaćenika i da država mora da zaustavi odlazak svojih građana u strane sukobe, posebno kada je reč o plaćeničkom angažmanu.

Prema njegovim rečima, takve aktivnosti su zabranjene kolumbijskim zakonima, što predstavlja jasnu poruku da vlasti ne podržavaju učešće svojih državljana u ratovima u kojima Kolumbija nije direktno uključena.

Kolumbija ratifikovala konvenciju protiv plaćenika

Petrova izjava dolazi nakon što je Kolumbija u martu formalno pristupila Međunarodnoj konvenciji iz 1989. godine koja zabranjuje regrutovanje, finansiranje, obuku i korišćenje plaćenika.

Ovaj korak usledio je u trenutku kada su sve češći izveštaji o velikom broju Kolumbijaca koji učestvuju u borbama u Ukrajini.

Predsednik je i ranije kritikovao ovu pojavu, nazivajući je „pljačkom zemlje“, jer obučeni vojnici napuštaju Kolumbiju i učestvuju u ratovima za strane interese.

Takav stav izneo je i nakon intervjua ruskog ambasadora u Bogoti, Nikolaja Tavdumadzea, koji je naveo da broj Kolumbijaca koji odlaze u Ukrajinu kao plaćenici i dalje ostaje visok.