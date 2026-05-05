Prema podacima evropskog statističkog zavoda, to je za skoro 7,5 odsto više nego u prvih šest meseci prošle godine, kada je 100 kilovat-sati prosečno koštalo 11,43 evra.

Rast cena ukazuje na povratak uobičajenih sezonskih oscilacija koje su bile karakteristične pre energetske krize iz 2022, dok su tokom te i naredne godine kretanja cena na tržištima bila poremećena.

Najskuplji gas za domaćinstva bio je u Švedskoj, gde je cena iznosila 20,92 evra za 100 kilovat-sati, a slede Holandija (17,19 evra) i Italija (14,81 evro).

Najniže cene registrovane su u Mađarskoj, gde je gas koštao 3,40 evra za 100 kilovat-sati, zatim u Hrvatskoj (5,43 evra) i Rumuniji (5,66 evra).

Najveći poreski teret na cenu prirodnog gasa bio je u Holandiji, Danskoj i Švedskoj, a najmanji u Hrvatskoj, Grčkoj i Belgiji.

Kada se cene prilagode kupovnoj moći stanovništva, najskuplji gas imaju domaćinstva u Švedskoj, Portugalu i Italiji.