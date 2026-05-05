Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom Dana pobede nad nacizmom 8. i 9. maja. Moskva je takođe upozorila i da će, ukoliko dođe do nepoštovanja dvodnevnog primirja sa ukrajinske strane, Kijev momentalno biti na meti masovnog udara. Komentarišući tu odluku ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da Kijev nije obavešten i, nekoliko sati nakon ruske odluke, proglasio prekid vatre koji stupa na snagu u ponoć 6. maja.

Eksplozije u Dnjepropetrovsku

Eksplozije su potresle Dnjepropetrovsk u Ukrajini, a izdato je i upozorenje na vazdušni napad u regionu. "Eksplozije u Dnjepru", navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu lista "Strana".

Uništeno 38 ukrajinskih dronova

Guverner Volodimir Saldo je izvestio da su snage protivvazdušne odbrane uništile 38 ukrajinskih dronova iznad Hersonske oblasti. "Zahvaljujući preciznom i koordinisanom radu jedinica protivvazdušne odbrane, 38 ciljeva je uništeno na nebu iznad regiona", napisao je Saldo na platformi Maks.

Ukrajina je spremna da produži primirje – "sledeći korak je na Rusiji"

Načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno.

U ruskom napadu na Zaporožje poginule četiri osobe

U jutrošnjem ruskom napadu na Zaporožje poginule su četiri osobe, a ranjeno ih je šest, dok je pogođeno i nekoliko objekata, objavio je na svom Telegram kanalu načelnik oblasne vojne uprave (OVA) Zaporoške oblasti Ivan Fedorov. U saopštenju se navodi da su kanali za praćenje upozorili na pretnju od napada kasetnim bombama (KAB), zbog čega je proglašena uzbuna od vazdušnog napada, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, u napadu su oštećene stambene zgrade, benzinska pumpa i perionica automobila. "Grad napadaju neprijateljski dronovi. Čuju se eksplozije, protivvazdušna odbrana je aktivna", navodi se u objavi Fedorova.

U napadu na rusku republiku Čuvašiju poginule dve, povređene 32 osobe

Najmanje dve osobe su poginule, a 32 su povređene u napadu bespilotnih letelica na rusku republiku Čuvašiju, izjavio je danas regionalni guverner Oleg Nikolajev. On je naveo da je u napadu oštećeno 28 stambenih zgrada, zbog čega je u regionu uvedeno vanredno stanje, prenosi Interfaks. "Danas se Čuvašija suočila sa izazovom bez presedana - najmasovnijim napadom neprijateljskih oružanih snaga Ukrajine. Nažalost, dvoje civila je poginulo. Izražavam iskreno saučešće njihovim porodicama i bližnjima. Saosećamo sa vama. Još 32 osobe su povređene, među njima i jedno dete", naveo je Nikolajev. Prema njegovim rečima, većina povređenih je dobila medicinsku pomoć i vraćena je kući, dok se ostalima pruža neophodna pomoć u bolnicama. On je dodao da je u napadu oštećeno 28 višespratnica, u kojima živi oko 8.500 ljudi.

Rusija uzvraća udarac – izveden dvostruki udar; Ubijen heroj Ukrajine



Ruske snage izvele su jeziv "dvostruki udar" projektilima na postrojenje u Poltavskoj oblasti, pri čemu su poginula dva vatrogasca, dok su 23 osobe povređene.

Žena poginula u ukrajinskom napadu dronom u Belgorodskoj oblasti

Jedna osoba je poginula u napadu ukrajinskog drona u Šebekinu, saopštio je guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov. "Još jedan ciljani napad ukrajinskih oružanih snaga odneo je život civila. U Šebekinu je žena preminula kao rezultat napada dronom FPV u blizini privatne kuće. Preminula je na licu mesta pre nego što je stigla ekipa hitne pomoći", napisao je on na platformi Maks, prenosi RIA Novosti. U napadu je pogođena još jedna stambena zgrada, stan je delimično uništen i fasada oštećena, dok su na administrativnoj zgradi razbijeni prozori. U Belgorodu, bespilotna letelica pogodila je poslovni parking i oštetila 14 vozila.

Zelenski: "Flamingosi" pogodili rusku fabriku u Čeboksarima

Predsednik Volodimir Zelenski je izvestio da su, kao odgovor na kontinuirani teror "države agresora, Odbrambene snage noćas napale pogon vojno-industrijskog kompleksa u Čeboksarima, u Rusiji.

"Naše dugoročne sankcije i dalje deluju sasvim ispravno kao odgovor na ruske napade. Sinoć su izvršena borbena lansiranja krstarećih raketa F-5 Flamingo u okviru operacije Oružanih snaga `Duboki udar` protiv nekoliko neprijateljskih ciljeva, uključujući objekte vojno-industrijskog kompleksa u Čeboksariju", naveo je zelenski i objavio video lansiranja rakete "flamingo".

Napomenuo da su ukrajinske rakete "flamingo" preletele rastojanje veće od 1.500 kilometara. U pogođenom vojnom proizvodnom pogonu, Rusi proizvode sisteme relejne zaštite, automatizaciju i niskonaponsku opremu.

Fabrika je snabdevala navigacionim elementima rusku mornaricu, raketnu industriju, avijaciju i oklopna vozila.

Dronovi oboreni na letu ka Moskvi

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je uništenje još tri drona koja su letela ka prestonici. Službe za vanredne situacije rade na mestu palog ruševina, naveo je gradonačelnik.

Rusija pogodila železnice u tri regiona

Objekti ukrjainske železnice u Harkovskoj, Poltavskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti pogođeni su u ruskom napadu. Prijavljena je šteta, ali niko nije povređen, izvestio je Oleksije Kuleba, zamenik premijera za obnovu Ukrajine.

Prema njegovim rečima u Harkovskoj oblasti, neprijateljska bespilotna letelica napala je i uništila vagon voza.

U Poltavskoj oblasti, neprijateljski dron se srušio između pruga u blizini dizel lokomotive. Nije bilo povređenih. Vagon voza je oštećen, a nastala eksplozija je izazvala požar.

U napadu drona oštećena je električna lokomotiva koja se nalazila na pruzi u Dnjepropetrovskoj oblasti.

IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom.

"Tim je primetio oštećenje dela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna", navodi se u izjavi IAEA-e.

U objavi na mreži Iks IAEA je objavila da je tim njezinih stručnjaka posetio Laboratoriju za spoljnu kontrolu zračenja (ERCL) elektrane, dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi ponavlja poziv na maksimalno vojno uzdržavanje u blizini svih nuklearnih postrojenja kako bi se izbegli bezbednosni rizici, navodi se u objavi.

Tramp: Ukrajina gubi teritorije

Američki predsednik Donald Tramp priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Vašington prodaje zemljama NATO-a.

Podsetio je da je prethodna američka administracija, pod rukovodstvom Džozefa Bajdena, predala oružje Kijevu u vrednosti od 350 milijardi dolara, što je "apsurdno".

"Gube teritoriju", rekao je šef Bele kuće u intervjuu za Salem njuz, prenosi Izvestija.

Ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Tramp ga je nazvao "lukavim čovekom". Takođe je naglasio da Vašington podržava mirno rešenje ukrajinskog sukoba.

Američki lider je napomenuo da, bez obzira na procenu kvaliteta opreme kojom raspolaže, Kijev i dalje ima mogućnost da nastavi sukob.

Napad dronovima na Rusiju: Troje povređenih, oboreno 289 letelica

Tri osobe su povređene u napadu dronom u gradu Čeboksariju, dok su ruski sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći oborili ukupno 289 ukrajinskih bespilotnih letelica širom zemlje, saopštile su vlasti.

Rusko Ministarstvo zdravlja je navelo da je jedan povređeni hospitalizovan u umereno teškom stanju, dok se dve osobe leče ambulantno sa lakšim povredama, prenele su RIA Novosti. Ranije je lider regiona Oleg Nikolajev kazao da su ukrajinske snage tokom noći napale Čeboksari i okolni okrug.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći presreli i uništili 289 dronova.

Prema navodima tog ministarstva, letelice su oborene iznad više regiona, uključujući Brjansku, Belgorodsku, Voronješku, Kursku i Rostovsku oblast, kao i iznad Krima i Azovskog mora.

Moskva zapretila Kijevu: Ako se prekrši primirje, sledi masovni napad

Tokom nove serije napada širom rusko-ukrajinskog fronta ukrajinske snage pogodile su zgradu u Moskvi.

I dok Kijev cilja rusku prestonicu, Moskva je izvela udar na grad Merefa u severoistočnoj Harkovskoj oblasti u kom je poginulo sedam ljudi, a 36 povređeno.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom obeležavanja Dana dobede nad nacizmom. Komentarišući tu odluku ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ona "nepoštena" jer Kijev nije obavešten o njoj.

Takođe, rusko ministarstvo odbrane upozorilo je da će, ukoliko Ukrajina ne bude ispoštovala dvodnevno primirje, izvršiti masovni napad na Kijev apelujući na civilno stanovništvo i osoblje stranih diplomatskih predstavništava da blagovremeno napuste grad.

Međutim, nekoliko sati nakon ruske odluke o prekidu vatre, Zelenski je objavio da je doneo odluku o primirju koje stupa na snagu 6. maja u ponoć po lokalnom vremenu.

Zelenski je ranije osvrnuvši se na Dan pobede istakao da Moskva strahuje od mogućeg nadletanja ukrajinskih dronova tokom ceremonije.

Ukrajinska delegcija je, na čelu sa Zelenskim i ministrom spoljnih poslova Andrijom Sibigom, tokom prethodnog dana prisustvovala otvaranju Samita Evropske političke zajednice u Jerevanu.