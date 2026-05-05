Naglasio je da Srbija već ima prednost u regionu zahvaljujući državnim ulaganjima u ovu oblast, uprkos globalnim izazovima poput visokih cena električne energije.



-Moraćemo da ubrzavamo digitalizaciju zemlje, da uvodimo robotiku i razvijamo data centre. Videli ste da Amerika i Danska usporavaju ili prekidaju dalju izgradnju data centara. Zašto? Zbog nedostatka ili visoke cene električne energije.

Amerika ima struju, ali kaže da je preskupa. Danska nema dovoljno kapaciteta. To je ono o čemu sam govorio sve vreme. Međutim, vodeći svetski stručnjaci, od Ilona Maska do Bila Gejtsa, ističu da su data centri i veštačka inteligencija ključ budućnosti.

Kragujevac danas ima najvažniju „fabriku“ u Srbiji – fabriku inteligencije. To je mesto gde se razvija i obrađuje znanje kroz superkompjutere i digitalne sisteme.

Srbija će u januaru imati tri superkompjutera, dok sedam zemalja u regionu nema nijedan. Takvih superkompjutera u svetu ima oko 90 koji su tog nivoa, a mi ćemo imati tri.

Važno je i to da su ti sistemi kod nas u državnom vlasništvu, što znači da su pod nacionalnim suverenitetom. U ovom delu Evrope, takav model imaju još samo Poljska i Srbija, dok su u većini drugih zemalja ti resursi u privatnim rukama.

To je rezultat ulaganja u projekte koji se možda ne vide odmah na izborima, ali će doneti velike koristi u budućnosti. Srbija je na vreme prepoznala značaj ovih tehnologija i već sada ima prednost u regionu.