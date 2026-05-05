Napetost između Rusije i Ukrajine dodatno je porasla nakon međusobnih pretnji koje uključuju moguće napade na ključne gradove i simbole. U fokusu je Crveni trg u Moskvi, gde Rusija planira veliku paradu povodom Dana pobede, dok iz Kijeva stižu signali da takav događaj može postati meta.

Rusija je prethodno proglasila dvodnevno primirje za 8. i 9. maj, ali je istovremeno upozorila da će svaki napad na paradu biti odgovoreno masovnim raketnim udarom na centar Kijeva, prenosi analiza portala Meduza.

Igra primirja i političkih poruka

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski brzo je reagovao, predloživši sopstveno primirje koje bi stupilo na snagu već u noći između 5. i 6. maja, bez jasno definisanog kraja. Ovaj potez tumači se kao pokušaj da se politički pritisak prebaci na Moskvu.

Ako Rusija odbije takav predlog, Kijev bi mogao da tvrdi da nema obavezu da poštuje prekid vatre tokom ruskih praznika, što dodatno komplikuje situaciju.

Prema navodima, Ukrajina bi u tom slučaju mogla pokušati napad dronovima na Moskvu, iako ostaje neizvesno da li bi takav pokušaj probio rusku protivvazdušnu odbranu.

Pretnje razornim odgovorom

Rusko Ministarstvo odbrane upozorilo je da bi eventualni napad na Crveni trg bio praćen snažnim odgovorom.

„Upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i strane diplomatske misije da napuste grad“, navodi se u saopštenju, uz najavu mogućeg masovnog raketnog udara.

Pominju se i sistemi poput „Orešnika“, za koje se tvrdi da ih ukrajinska odbrana teško može presresti, iako nije jasno da li bi Moskva bila spremna na takav korak zbog potencijalnih civilnih posledica.

Front u zastoju, ali bez kraja

Iako su pretnje sve glasnije, situacija na frontu poslednjih meseci pokazuje znake stagnacije. Ukrajinske snage uspele su da uspore napredovanje ruskih trupa, ali bez odlučujućih proboja.

Kako navodi Meduza, obe strane se suočavaju sa novim izazovima – pre svega zbog masovne upotrebe dronova koji otežavaju logistiku i smanjuju mogućnost velikih ofanziva.

Linije fronta se stabilizuju, a rat sve više ulazi u fazu iscrpljivanja, gde su brzi proboji sve ređi.

Šta to znači

Trenutna situacija ukazuje na opasan balans: rat nije završen, ali ni jedna strana ne uspeva da napravi odlučujući korak. Istovremeno, pretnje napadima na glavne gradove podižu rizik od šire eskalacije.

U narednim danima ključni faktor biće odluka o primirju – da li će ga obe strane poštovati ili će simbolični datumi postati okidač za nove napade.