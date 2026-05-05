Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da bi produžene posledice ratova u Iranu i Ukrajini mogle ozbiljno da utiču na finansijsku stabilnost Srbije, navodeći da bi država u tom scenariju mogla da potroši čak dve milijarde evra kako bi ublažila posledice krize.

Govoreći o procenama koje su rađene u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Vučić je istakao da je situacija neizvesna i da zahteva oprezne i odgovorne poteze.

– Procena je sa MMF-om da, ako budu trajale posledice rata u Iranu i Ukrajini, Srbija može da potroši dve milijarde u novcu – rekao je Vučić.

Teška dilema: akcize ili stabilnost

Jedno od ključnih pitanja koje se postavlja jeste da li država treba da smanji akcize kako bi olakšala teret građanima, posebno u kontekstu rasta cena energenata i goriva.

Međutim, kako je predsednik naglasio, MMF upozorava da takav potez nosi ozbiljne rizike.

– Oni kažu da razmislimo, jer ako sečemo akcize, sečemo granu na kojoj sedimo – objasnio je Vučić.

Ova poruka ukazuje na to da bi smanjenje fiskalnih prihoda moglo dodatno da oslabi budžet u trenutku kada su rashodi već pod pritiskom globalnih kriza.

Vučić je naglasio da Srbija mora paralelno da radi na modernizaciji ekonomije kako bi dugoročno bila otpornija na spoljne šokove.

– Još mnogo toga moramo da menjamo, uvodimo robotiku, digitalizaciju unapređujemo – rekao je predsednik.

To znači da država planira ulaganja u tehnološki razvoj, automatizaciju i digitalne procese kao način da poveća produktivnost i smanji zavisnost od spoljašnjih faktora.

U širem kontekstu, kombinacija geopolitičkih tenzija i ekonomskih pritisaka stavlja Srbiju pred ozbiljne izazove. Odluke koje će biti donete u narednom periodu – od fiskalne politike do investicija u razvoj – imaće dugoročne posledice po standard građana i stabilnost ekonomije.

Ono što sledi jeste balansiranje između pomoći građanima i očuvanja budžetske stabilnosti, u uslovima koji su sve samo ne predvidivi.